Productieversie elektrische Renault Mégane eVision gesnapt

Renault komt dit jaar nog met een nieuw elektrisch model dat in het segment van de Mégane de elektrokoper voor zich zal proberen te winnen. Met de Mégane eVision gaf Renault vorig jaar al een concrete vooruitblik en vandaag is het veelbelovende model voor het eerst in testkostuum in het openbaar gesnapt.

In oktober 2020 stelde Renault de Mégane eVision voor, een studiemodel waarmee het merk een duidelijke boodschap overbracht. Niet alleen oogde de concept-car op een handjevol details na productierijp, Renault deed ook nog eens uit de doeken dat er in 2021 een productieversie van zou komen. Hij is nu in productievorm betrapt tijdens testwerk in het koude hoge noorden. Vermoedelijk kunnen we 'm nog voor het eind van het jaar verwelkomen.

Verwacht overigens niet dat het ingepakte testexemplaar dat je op deze foto's ziet dient als opvolger van de Mégane. Naar verwachting krijgt de met cross-overelementen doorspekte elektrische hatchback straks een plekje naast de Mégane in het gamma. Verwacht een auto die je moet zien als wat Kia's XCeed tot de Ceed is, maar dan met een elektrische aandrijflijn.

De Renault Mégane eVision was met zijn lengte van 4,21 meter ruim 15 centimeter korter dan de actuele Mégane. Dat klinkt aan de krappe kant, maar Renault belooft bergen interieurruimte. Onder de auto gaat namelijk het samen met Nissan ontwikkelde modulaire CMF-EV-platform schuil, een puur voor EV's bestemde basis. De wielen staan ver op de hoeken en doordat een groot aantal onderdelen, waaronder de hardware van de airconditioning, in de neus van de auto is gehuisvest, heb je met minder beschikbare centimeters toch genoeg interieurruimte. Ook een conventionele transmissie ontbreekt en dat levert een vlakke vloer op.

De Mégane eVision had een 60 kWh in zijn bodem en werd aangedreven door een 217 pk en 300 Nm sterke elektromotor op de vooras. De 1.650 kilo wegende showauto zou daarmee - op papier - in minder dan acht tellen een snelheid van 100 km/h kunnen bereiken. De productieversie, die mogelijk Mégane-E gaat heten, is lang niet de enige EV die Renault in het vat heeft zitten. De Morphos Concept die vorig jaar rond deze tijd debuteerde, diende met zijn uitschuifbare koets om te illustreren dat er diverse elektrische modellen in uiteenlopende formaten in aantocht zijn. Daar zitten niet alleen cross-overs maar ook sedans en SUV's tussen. Het CMF-EV-platform is geschikt voor auto's met een wielbasis van maximaal 2,77 meter. De elektrische Renault maakt zoals gezegd later dit jaar zijn debuut.