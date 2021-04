Toyota laat elektrische SUV zien

Toyota geeft een nieuwe teaserplaat vrij van het elektrische model dat het binnenkort in China presenteert. De voorkant van de kersverse SUV is al enigszins te zien.

Toyota gaf in maart al te kennen dat het tijdens de Shanghai Motor Show die later deze maand plaatsvindt het doek zou trekken van een elektrische SUV. Vandaag laat Toyota een eerste teaserplaat zien waarop daadwerkelijk iets van het uiterlijk is te zien.

Het merl omschrijft zijn op stapel staande nieuwkomer als 'Toyota's volgende stap op het gebied van elektrificatie: Beyond Zero'. Het zou zomaar kunnen dat Toyota onder de noemer Beyond Zero een elektrisch label introduceert zoals EQ dat voor Mercedes-Benz is en 'i' voor BMW. Eerder in april dook AutoWeek al een door Toyota geregistreerd logo op uit de database van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Op dat beeldmerk waren de letters 'BZ' te zien. Inderdaad, Beyond Zero.

Mogelijk is de elektrische SUV waarvan we nu de neus zien de eerste elektrische auto van dat Beyond Zero-label. Kijk niet gek op als die elektrische Toyota een naam als 'BZ3' opgespeld krijgt. Daarbij geeft het getal de plaatsing in het Toyota-gamma aan. De elektrische SUV staat op het nieuwe modulaire e-TNGA-platform, een speciaal voor elektrische modellen bestemde modulaire basis. Reken op een SUV van RAV4-formaat. De nieuweling beleeft op 19 april zijn publieksdebuut.

De op stapel staande elektrische SUV is overigens niet Toyota's eerste EV. In China verkoopt de joint-venture Toyota-GAC al een elektrische versie van de C-HR en van zowel de eerste als tweede generatie RAV4 verkocht Toyota in de Verenigde Staten een serie elektrische exemplaren. We verwachten hem dit jaar nog in Europa op de markt.