Jaguar wil EV-platform van andere fabrikant gebruiken

Jaguar Land Rover is op zoek naar een modulair platform voor elektrische auto's. Daarvoor kijkt het naar andere fabrikanten, want het volledig zelf ontwikkelen zou niet snel genoeg gaan en niet rendabel zijn.

Een ietwat opmerkelijke uitspraak is het wel van CEO Thierry Bollore. De JLR-topman geeft namelijk aan dat zijn concern 'nog op zoek is naar een partner' om een EV-platform klaar te stomen voor zijn modellen, terwijl onlangs bekend werd dat Jaguar al per 2025 enkel nog elektrische modellen verkoopt. Jaguar komt met een volledig elektrische modellenlijn op een speciaal voor BEV's bedoeld platform, maar dat platform is er kennelijk nog niet. Bollore spreekt volgens Automotive News al wel van een 'duidelijke aantrekkingskracht om met ons samen te werken'.

Werk aan de winkel dus voor JLR. Het concern zou het idee om helemaal zelf een dergelijk platform te ontwikkelen hebben afgeschoten, omdat dat vanwege haar verkoopvolume een te kostbare zaak zou zijn. Ook zou het te lang duren. Kijken we naar moederbedrijf Tata Motors, dan is daar ook niet zomaar bij een zustermerk een dergelijk platform 'te leen'. Er is wel Tata Technologies Limited, dat onder meer technologieën ontwikkelt voor Ford, General Motors, Honda, en Toyota. Wellicht is er vanuit die banden iets mogelijk, al zal het in dat geval eigenlijk alleen bij GM met Ultium mogelijk al wat te halen hebben. De andere drie partijen hebben nu nog geen grootschalig inzetbaar modulair EV-platform.

Kijken we naar andere concerns, dan zijn vooral Hyundai, Volkswagen en Geely op elektrisch gebied al ver. Vooral voor Hyundai kan het beschikbaar maken van haar E-GMP-platform potentieel interessant zijn. Dat heeft immers weinig concurrentie te vrezen van JLR. Hooguit met Genesis. Bij Volkswagen zit JLR waarschijnlijk eerder in hetzelfde vaarwater, met merken als Audi en eventueel ook Bentley, bij Geely is dat het geval met Volvo. Dan is er Mercedes-Benz nog, met het platform voor de EQ-modellen, maar ook dat merk zou zich dan met Jaguar een sterkere directe concurrent in de maag splitsen. Bollore zegt in ieder geval dat er 'meerdere opties' op tafel liggen. Ongetwijfeld al wel concreet genoeg; de belofte voor 2025 is immers al heel concreet en laat nog maar vier jaar op zich wachten.