Volkswagen wil nog meer elektrische schaalvoordelen

In de aanloop naar de presentatie van de definitieve resultaten van 2020 stippelt Volkswagen alvast in redelijk detail de toekomst van de hele Volkswagen Group uit. Het sleutelwoord is opnieuw schaalvergroting.

Platforms: eerst MEB en PPE, dan SSP voor alle modellen

Van 10 naar 60 procent eigen software

Modulaire batterijen uit zes nieuwe fabrieken

Voortrekkersrol voor 'Artemis', 'Apollon' en 'Trinity'

Een belangrijk onderdeel van Volkswagens verdienmodel is ook nu al het uitsmeren van platformen, aandrijflijnen en andere onderdelen over zoveel mogelijk verschillende modellen in zoveel mogelijk verschillende segmenten. Dit moet in de toekomst, met de toename van het aandeel van EV’s, alleen nog maar meer het geval zijn. In een uitgebreide verhandeling over de elektrische toekomst van het concern doet Volkswagen uit de doeken hoe dat precies werkt.

Nu

Op dit moment werkt de Volkswagen groep met verschillende elektrische platformen. Het bekendst is het MEB-platform (Modular E-antriebs-Baukasten), de basis waarop onder meer de Volkswagens ID3 en ID4, maar ook de Skoda Enyaq iV en straks tal van andere elektrische middenklassers komen te staan. Volgend jaar moeten er in totaal maar liefst 27 modellen op deze basis in de wereldwijde showrooms van Volkswagen-merken te vinden zijn.

Daarnaast zijn er op dit moment echter meer elektrische platformen. De Audi E-tron (de SUV) staat bijvoorbeeld nog ‘gewoon’ op het MLB-platform van onder meer de A6, terwijl de Porsche Panamera en Audi E-Tron GT een op het reguliere MSB-platform gebaseerd J1-platform delen.

PPE

In de toekomst moet aan die variatie waar mogelijk een einde komen, om zoveel mogelijk elementen te standaardiseren. De eerste stap naar die gewenste situatie is de introductie van het al eerder aangekondigde PPE-platform, wat staat voor Premium Platform Electric. Die naam zegt het al: het is een basis die is bedoeld voor auto’s die sneller en duurder zijn dan de MEB-modellen.

SSP

Vanaf 2025 moeten we vervolgens de eerste tekenen gaan zien van een platform uiteindelijk beide eerdere EV-platformen overbodig moet gaan maken. Dat heet SSP, Scalable Systems Platform, en de crux zit ‘m vooral in dat ‘Scalable’. SSP moet geschikt zijn voor ‘alle merken en segmenten’ en zorgt dus voor nog meer uniformiteit. Om de komst van dit platform kracht bij te zetten verschijnen er modellen die naar het zich laat aanzien een voortrekkersrol gaan vervullen op EV-gebied. Volkswagen rept over al eerder besproken projecten Trinity en Artemis, maar ook over de tot nu toch nog onbekende Apollon. Reken op onconventionele en futuristische vlaggenschepen die laten zien wat er allemaal mogelijk is met de nieuwe basis.

Software

Bij de introductie van de nieuwe platformen hoort ook nieuwe software. Alle toekomstige Volkswagen-modellen moeten zijn gebaseerd op het VW.OS-besturingssysteem dat met de MEB-auto’s (niet geheel probleemloos) werd gelanceerd. Een nieuwe 1.2-versie van de software wordt gelanceerd met het PPE-platform, terwijl versie 2.0 in de tweede helft van dit decennium voor PPE-auto’s op de planning staat. Daarmee stijgt het aandeel van door Volkswagen zelf ontwikkelde software van de huidige 10 procent naar 60 procent.

Accu’s

Een derde belangrijke pijler onder Volkswagens efficiencyslag heeft betrekking op de bouw van accupakketten. Ook die moeten in de toekomst geheel modulair worden, gebouwd uit een universeel toepasbare accucel waarvan er simpelweg meer of minder aan elkaar worden geplakt. Op deze manier gebouwde accu’s moeten in 2030 in 80 procent van de EV’s van de Volkswagen groep te vinden zijn. Om ervoor te zorgen dat er altijd genoeg batterijen voor handen zijn, wil de Volkswagen groep voor het einde van dit decennium maar liefst zes accufabrieken in Europa bouwen.

Volkswagens topman Herbert Diess is en blijft ambitieus: “Volkswagen moet de platform-kampioen van de nieuwe mobiliteitswereld worden. Deze plannen zetten mooi uiteen hoe we dat willen bereiken”.