Volkswagen wil marktleider elektrisch rijden worden

Volkswagen doet haar toekomststrategie uit de doeken. Het merk wil in 2030 in Europa 70 procent van haar aanbod puur elektrisch hebben. Daarnaast wil het zichzelf profileren als fabrikant van 'de beste elektrische auto's'.

Het komende decennium zet Volkswagen volop in op het uitbreiden en verbeteren van zijn elektrische aanbod. Wolfsburg steekt € 60 miljard in het hele verhaal 'e-mobiliteit'. Dat uit zich in praktische zin in meerdere zaken. Zo komt er ieder jaar minimaal één nieuwe elektrisch model uit. Dit jaar komen de ID5 en ID6, in 2022 verschijnt de productieversie van de ID Buzz en weer een jaar later komt de productieversie van de ID Space Vizzion. Die laatste moet het 'vlaggenschip' worden als het aankomt op bereik. Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter spreekt al over een bereik van boven de 700 km. Ondertussen komt in China een productieversie van de ID Roomzz uit. In 2024 of 2025 verschijnt er een nog onbekend ID-model.

In de tussentijd blijven bekende modellen die een brandstofmotor hebben gewoon leverbaar. Met steeds meer plug-in hybride aandrijflijnen blijven die volgens het merk ook relevant. Interessant: de productieversie van de ID Space Vizzion wordt níet de opvolger van de Passat. Er komt gewoon weer een nieuwe Passat, die niet in de volledig elektrische reeks modellen hoort. Dat gerucht was er al langer, maar nu bevestigt CEO Brandstätter het.

Er wordt ook al verder gekeken dan de eerste reeks ID-modellen. Er komt op den duur een opvolger van het huidige modulaire MEB-platform aan. Dat duidt Brandstätter aan als 'SSP'. Waarschijnlijk rolt er uit Project Trinity een vooruitblik op de volgende generatie elektrische Volkswagens. Trinity, waarvan in 2026 een productieversie verschijnt, krijgt ook de actueelste technologie rond autonoom rijden aan boord, maar daarover straks meer.

Software en autonoom

Hoewel Volkswagen met haar 70 procent elektrische auto's in Europa in 2030 minder ver gaat dan merken als Volvo, Jaguar en Ford, wil het toch 'marktleider' worden op het gebied van elektrisch rijden. Volkswagen stelt dat software hiervoor uiterst belangrijk is. De hele 'ervaring', de functies, het up-to-date blijven en het bedieningsgemak; het komt allemaal op conto van het besturingssysteem. Wolfsburg zegt alles op alles te zetten om de software op topniveau te krijgen. Een belangrijke noviteit op dit gebied zijn de over-the-air updates, die eerder al werden aangekondigd voor de ID3 en ID4. Dat kennen we natuurlijk ook van bijvoorbeeld Tesla.

Daarnaast is er de inzet op autonoom rijden. De komende jaren hoopt Volkswagen genoeg elektrische auto's te verkopen die dankzij hun software een 'neuraal netwerk' kunnen creëren. Dat moet volgens Volkswagen de ontwikkeling van autonoom rijden dankzij een enorme hoeveelheid data aanzienlijk versnellen. Eerder gaf CEO Herbert Diess aan dat Tesla daarin een enorme voorsprong heeft, maar Volkswagen hoopt dat zelf dus ook zo snel mogelijk te realiseren. In 2030 moet autonoom rijden mede daardoor 'breed mogelijk zijn'. Zoals gezegd is voor die tijd een belangrijke rol weggelegd voor de 'Trinity'. Die is volgens Volkswagen in staat om Level 4 autonoom te rijden. Dan kan de auto in principe alles zelf.