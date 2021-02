Renault-CEO: R5 vervangt Zoe, komst R4 niet uitgesloten

Renault-topman Luca de Meo doet in een interview met Automotive News interessante uitspraken over de toekomst. Niet alleen hint de CEO naar het omtoveren van Dacia in een wereldwijde speler, De Meo kijkt ook vooruit naar onder meer de elektrische Renault 5.

Renault-CEO Luca de Meo presenteerde met Renaulution niet alleen een uitgebreid toekomstplan voor Renault, maar ook voor concerngenoten Lada, Dacia en Alpine. In een uitgebreid interview met Automotive News geeft De Meo onder meer aan dat Dacia, momenteel vooral in Europa actief, op termijn ook een wereldwijde speler kan worden. Modellen als de Duster en Sandero worden momenteel als Renault verkocht in markten als die van India, Rusland en Zuid-Amerika. Dat kan over zo'n tien jaar best eens anders zijn. "[...] De productieversie van de Dacia Bigster komt als Renault naar Latijns Amerika. Het zal ongeveer 1,5 autogeneraties duren voordat we Renault er iets hoger in de markt hebben gezet en we er in de markt een plekje hebben gecreëerd voor Dacia om van het merk wereldwijd te kunnen laten groeien", aldus de CEO.

Wie benieuwd is naar de exacte plaatsing van de uiteindelijke productieversie van de warm ontvangen Renault 5 Concept hoeft niet langer meer met vraagtekens boven zijn hoofd verlekkerd naar de foto's van het studiemodel te kijken. Volgens Luca de Meo dient de uiteindelijke R5 als opvolger van de elektrische Zoe. Hoewel de Zoe in 2019 werd gefacelift en daarbij vooral op technisch vlak een fikse sprong maakte, stamt de basis van de auto al uit 2012. Puur wat leeftijd betreft is een Zoe-opvolger dan ook welkom. Of de nieuwe R5 het enige retrosnoepje van Renault wordt, valt nog te bezien. Op de vraag wat De Meo vindt van de geruchten over de komst van een elektrische R4, zegt de topman namelijk het volgende. "Een leuke auto. Laten we zeggen dat ik gepassioneerd liefhebber ben van historische modellen." Hoewel dat nog geen bevestiging is dat ook de Renault 4 decennia na zijn afscheid van de automarkt een elektrische opvolger krijgt, stemt het wel hoopvol. Overigens liet Renault medio 2019 al een elektrische versie van de oer-R4 Plein Air zien, een opengeknipte klassieker in de stijl van de Fiat 500 Jolly die e-Plein Air werd gedoopt.