Elektrische Hyundai Ioniq 5 gepresenteerd

Dít is de Hyundai Ioniq 5, een compleet nieuw elektrisch model van Hyundai dat later dit jaar al in de Nederlandse showrooms staat. Het is een elektrische cross-over met retrodesign en veelbelovende specificaties.

Highlights

Eerste elektrische auto op E-GMP-platform

Eerste van elektrische Ioniq-lijn

Achter- of vierwielaandrijving

Tot 480 kilometer actieradius

Enorme wielbasis, ruim interieur

Deze zomer in Nederland

Speciale introductie-editie kost €58.995.

De in 2019 tijdens de IAA van Frankfurt gepresenteerde Hyundai 45 Concept heeft met deze Hyundai Ioniq 5 eindelijk een daadwerkelijke productieversie als nakomeling. De Ioniq 5 is niet alleen de eerste volledig als elektrisch model ontwikkelde auto van de Koreanen, het is ook nog eens de eerste Hyundai van de nieuwe elektrische Ioniq-modelfamilie én de eerste auto van het concern die op het nieuwe speciaal voor EV's bestemde modulaire E-GMP-platform staat. Een belangrijk model dus.

Afmetingen en platform

We beginnen met de afmetingen van de Hyunadi Ioniq 5. De auto laat zich namelijk niet heel eenvoudig plaatsen in het huidige modellengamma van de Koreaanse fabrikant. De Ioniq 5, die Hyundai ondanks zijn voorkomen als hatchback omschrijft als cross-over, is 4,64 meter lang en heeft een wielbasis van maar liefst 3 meter. Dat maakt hem niet alleen langer dan de i30 (4,34 meter), maar ook 14 centimeter langer groter dan de Tucson (4,5 meter). De wielbasis van 3 meter overtreft die van de grote Santa Fe, zelfs met 23 centimeter. Die enorme afstand tussen voor- en achteras is vergelijkbaar met die van een Mercedes-Benz E-klasse en belooft samen met de vlakke vloer van de Ioniq 5 een uiterst ruim model te maken. De bagageruimte heeft, ongeacht de gekozen uitvoering, een inhoud van 531 liter. Gooi je de achterbank plat, dan ontstaat een 1.591 liter tellende zee van ruimte. Ook onder de 'motorkap' is een kleine bagageruimte. Deze zogeheten frunk heeft bij de achterwielaangedreven Ioniq 5 een inhoud van 57 liter en is bij de vierwielaangedreven types 24 liter groot.

Techniek

Achterwielaangedreven? Jazeker. De Hyundai Ioniq 5 heeft in beginsel achterwielaandrijving, maar Hyundai biedt de Ioniq 5 ook met vierwielaandrijving aan. Zowel de achter- als vierwielaangedreven uitvoeringeb zijn verkrijgbaar met een 58 kWh en 72,6 kWh accupakket. De instapversie heeft het kleinste accupakket en een 170 pk en 350 Nm sterke elektromotor op de achteras. Die basisversie zoemt in 8,5 seconden al naar de 100 km/h. Wie het kleinste accupakket combineert met vierwielaandrijving, krijgt een 72 pk en 255 Nm sterke elektromotor op de vooras én een 88 pk en 350 Nm sterke unit op de achteras. Deze 235 pk en 605 Nm sterke versie schiet al in 6,1 seconden naar de 100 km/h.

Ga je voor het grotere 72,6 kWh accupakket, dan krijg je direct krachtigere elektromotoren. De achterwielaangedreven variant is in dit geval 218 pk en 350 Nm sterk, goed voor een 0-100-sprint van 7,4 tellen. De absolute topversie heeft een elektromotor van 91 pk en 255 Nm op de vooras en een 211 pk en 350 Nm krachtige unit achterin. Wie die 306 pk en 605 Nm krachtige variant op zijn staart trapt, heeft al in 5,2 seconden een snelheid van 100 km/h op de digitale klok. Hyundai belooft voor de Ioniq 5 een elektrische actieradius van tot 470-480 kilometer, maar houdt de cijfers van de andere types nog even onder de pet. Alle Ioniqs 5 hebben een topsnelheid van 185 km/h. Het basismodel legt zo'n 1.800 kilo in de schaal, het vierwielaangedreven topmodel weegt zo'n 2 ton. Afhankelijk van de gekozen versie kun je met de Hyundai Ioniq 5 tot 1.600 kilo trekken.

Informatie over de actieradius kan Hyundai vooralsnog helaas niet vrijgeven. Wel weten we dat de Ioniq 5 standaard als een gek kan laden. Hij kan overweg met 400V- en 800V en is aan een 350 kW-lader in 18 minuten van 10 tot 80 procent volt te laden met stroom. Ook interessant: de Ioniq 5 kan via een V2L-aansluiting (Vehicle to Load) apparaten als laptops, maar ook andere auto's opladen met een maximum laadvermogen van 3,6 kW. Hiervoor zit aan de buitenkant een aansluiting, maar ook bij de achterbank.

Design

Bij de lancering van de 45 Concept gaf Hyundai al aan dat de uiteindelijke productieversie sterk zou lijken op het studiemodel. Die belofte wordt ingelost, de Ioniq 5 lijkt er namelijk als twee druppels water op. Natuurlijk zijn er verschillen. Zo zijn de koplampen van de Ioniq 5 niet van het 'pixelige' soort, al is de led-dagrijverlichting die om de ledpitten heen is geplaats uit segmentjes opgebouwd.

De achterlichten lijken sterker op die van de 45 Concept. Dat de Inoq 5 gewoon onder de merknaam Hyundai gevoerd wordt, blijkt ook uit het feit dat er centraal op het achterste een logo van het Koreaanse merk is te zien. Even leek het erop dat Hyundai van Ioniq daadwerkelijk een los merk wilde maken zoals Genesis dat bijvoorbeeld ook is. De op stokjes geplaatste camera's die op de 45 Concept als zijspiegels fungeerden, maken op de Ioniq 5 plaats voor conventionele zijspiegels. De verzonken handgrepen overleven de overgang naar het productiestadium en ook de eigenwijze wielen en de wielkastranden en zilverkleurige inzetstukken op de flanken blijven behouden. Wel voegt Hyundai er een uit streepjes bestaand patroon aan toe. De wielen zelf hebben een diameter van 20 inch, de grootste exemplaren die Hyundai ooit onder een EV monteerde. De motorkap van de Ioniq 5 loopt door tot de wielkasten en dat beperkt het aantal zichtbare naden op de strak gelijnde EV tot een minimum.

Interieur

Living Space. Dat is de hip klinkende naam waarmee Hyundai het binnenste van de Ioniq 5 aanduidt. Meer hippe terminologie: Universal Island. Dat is de benaming voor de over een afstand van 14 centimeter verschuifbare middentunnel met een opbergvak waarvan zowel de inzittenden voor- als achterin gebruik kunnen maken. Volgens Hyundai kun je ermee eenvoudig aan 'de andere kant' uitstappen. Het dashboard zelf is relatief minimalistisch van opzet. Direct achter het stuur zit een 12,3 inch digitaal instrumentarium, dat optisch is samengesmolten met het eveneens 12,3-inch infotainmentscherm dat ernaast een plek krijgt. Onder het rechter scherm zit een klein plateau met daaronder een relatief eenvoudig en strak vormgegeven knoppeneiland. Meer visuele pret komt in de vorm van een uitgebreid Advanced Head-Up Display waarmee een groot deel van de voorruit min of meer wordt omgetoverd in een extra informatievoorziening. Aan de rechterkant van de stuurkolom zit een tweede keuzehendel waarmee je de Ioniq 5 in P, R, N en D kunt zetten.

Het binnenste wordt afgewerkt met wat de Koreanen omschrijven als 'ecologisch vriendelijke' materialen, denk aan kunststof van gerecyclede PET-flessen en wol. De stoelen zelf zijn elektrisch verstelbaar. De zittingen en rugleuning van de voorstoelen zijn zo'n dertig procent dunner dan conventionele exemplaren, wat de beschikbare ruimte voor de passagiers achterin ten goede moet komen. Vanuit de verschuifbare achterbank heb je onder meer de beschikking over usb-poorten en een inductielader. Het interieur is leverbaar in vier kleurstellingen en Hyundai biedt de Ioniq 5 onder meer aan met een groot glazen dak; ook een dak met zonnecellen is beschikbaar. Wie graag languit tot rust wil komen, kan de rugleuning van de voorstoelen nagenoeg volledig plat leggen.

Veiligheidssystemen

Hyundai stopt de Ioniq 5 tot de nok toe vol met passieve en actieve veiligheidssystemen. Zaken als Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) en Safe Exit Assist (SEA) zijn beschikbaar, evenals systemen als intelligente adaptieve cruisecontrol, automatisch grootlicht, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) en Remote Smart Parking Assist (RSPA). Daarnaast kan de Ioniq 5 dankzij Highway Driving Assist 2 op de snelweg semi-autonoom zijn gang gaan.

Beschikbaarheid

De eerste exemplaren van de Ioniq 5 worden al in de zomer van dit jaar geleverd. Nederland mag zich gelukkig prijzen. Ons land behoort samen met Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen tot de weinige landen waar een speciale introductieversie van de Ioniq 5 beschikbaar komt, de Project 45. Deze uit slechts 3.000 auto's bestaande serie is de eerste reeks die beschikbaar komt. De prijs van de Hyundai Ioniq 5 Project 45 bedraagt €58.995. De uitrusting omvat onder meer de 20-inch wielen, een dak met zonnecellen en het uitgebreide head-updisplay. De prijzen en vanafprijs van de reguliere versies van de Hyundai Ioniq 5 volgen later.

Zoals gezegd is de Ioniq 5 de eerste, maar dus zeker niet de laatste Hyundai van de Ioniq-lijn. Het merk komt onder meer nog met de Ioniq 6 en Ioniq 7, achtereenvolgens een sportieve elektrische sedan en een grote elektrische SUV. Verwacht overigens niet dat alle Ioniq-modellen een sterk retrodesign krijgen. Hyundai bevestigt tegenover AutoWeek dat Ioniq staat voor innovatieve modellen, maar dat die niet per se gelardeerd hoeven te zijn met invloeden uit het verleden.