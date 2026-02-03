Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

China verbiedt verzonken deurgrepen op auto’s per 2027

Bestaande modellen mogen nog even blijven

31
Uitschuifbare automatische elektronische deugreep mercedes
Jan Lemkes

Het hing al even in de lucht, maar de Chinese overheid komt definitief met een verbod op verzonken deurgrepen bij auto’s. Tesla, Nio, Mercedes-Benz en tal van andere fabrikanten moeten dus aan de slag, al mogen bestaande modellen hun ingewikkelde grepen nog even houden.

Al sinds begin vorig jaar staan verborgen deurgrepen op auto’s officieel in een kwaad daglicht. Een jaar geleden waarschuwde ADAC in Duitsland voor het eerst voor het mogelijke gevaar van die grepen, die bij een ongeluk de toegang tot de auto onnodig moeilijk kunnen maken. Na een dodelijk ongeval waarbij de deurgrepen een rol speelden, werd er in China voor het eerst over een verbod gesproken. Bloomberg meldt nu dat dat verbod er daadwerkelijk komt, stelt Automotive News. Vanaf 1 januari 2027 wordt er bij een nieuwe aanvraag voor een Chinese typegoedkeuring al streng gekeken naar de vorm en werking van de deurgrepen. ‘Half-verzonken’-exemplaren zoals bij BMW zijn nog net toegestaan, net als traditionele mechanische grepen uiteraard. Alle vormen van volledig verzonken deugrepen staan echter op de zwarte lijst. Dat geldt voor zowel de handmatige variant, bekend van onder meer Tesla, als voor de elektronische variant die automatisch naar buiten komt als je de auto nadert.

Er zijn nogal wat modellen met zulke deurgrepen, maar voor de bouwers van die auto’s is er nog niet direct paniek. Bestaande modellen mogen hun deugrepen namelijk nog tot begin 2029 houden. Daarna is het definitief tijd voor een ander deurgreep-ontwerp.

Daarmee is er dus toch werk aan de winkel voor de ontwerpafdelingen van allerlei autofabrikanten. Hoewel het verbod vooralsnog alleen in China geldt, kunnen we er rustig op rekenen dat we de gevolgen hiervan ook in Europa gaan merken. Het is immers onnodig duur en complex voor autofabrikanten om voor ieder werelddeel aparte deurgrepen te ontwikkelen, dus reken maar dat er zo snel mogelijk wordt overgestapt op een type handgreep dat ook na 2029 wereldwijd legaal is. Overigens kondigde Tesla al eerder aan op zoek te gaan naar een beter alternatief voor de huidige grepen.

31 Bekijk reacties

Lees ook

Lexus IS 300h op de rollenbank

Lexus IS 300h (2019) - Op de Rollenbank

Nieuws
Mercedes-Benz S-klasse korte wielbasis

Met de korte Mercedes-Benz S-klasse bespaar je tot €404 per centimeter

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Tesla is 2026 slecht begonnen: registraties in Nederland verder gekelderd

Nieuws
Jeep Compass PHEV

Plug-in hybride Jeep Compass is net zo duur als elektrische en mild-hybride versie

Nieuws
Toyota Prius

Met 17 jaar oude Toyota Prius met 4 ton op de teller rijd je voor 6k heel zuinig

Lezersreacties (31)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.