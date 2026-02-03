China verbiedt verzonken deurgrepen op auto’s per 2027

Het hing al even in de lucht, maar de Chinese overheid komt definitief met een verbod op verzonken deurgrepen bij auto’s. Tesla, Nio, Mercedes-Benz en tal van andere fabrikanten moeten dus aan de slag, al mogen bestaande modellen hun ingewikkelde grepen nog even houden.

Al sinds begin vorig jaar staan verborgen deurgrepen op auto’s officieel in een kwaad daglicht. Een jaar geleden waarschuwde ADAC in Duitsland voor het eerst voor het mogelijke gevaar van die grepen, die bij een ongeluk de toegang tot de auto onnodig moeilijk kunnen maken. Na een dodelijk ongeval waarbij de deurgrepen een rol speelden, werd er in China voor het eerst over een verbod gesproken. Bloomberg meldt nu dat dat verbod er daadwerkelijk komt, stelt Automotive News. Vanaf 1 januari 2027 wordt er bij een nieuwe aanvraag voor een Chinese typegoedkeuring al streng gekeken naar de vorm en werking van de deurgrepen. ‘Half-verzonken’-exemplaren zoals bij BMW zijn nog net toegestaan, net als traditionele mechanische grepen uiteraard. Alle vormen van volledig verzonken deugrepen staan echter op de zwarte lijst. Dat geldt voor zowel de handmatige variant, bekend van onder meer Tesla, als voor de elektronische variant die automatisch naar buiten komt als je de auto nadert.

Er zijn nogal wat modellen met zulke deurgrepen, maar voor de bouwers van die auto’s is er nog niet direct paniek. Bestaande modellen mogen hun deugrepen namelijk nog tot begin 2029 houden. Daarna is het definitief tijd voor een ander deurgreep-ontwerp.

Daarmee is er dus toch werk aan de winkel voor de ontwerpafdelingen van allerlei autofabrikanten. Hoewel het verbod vooralsnog alleen in China geldt, kunnen we er rustig op rekenen dat we de gevolgen hiervan ook in Europa gaan merken. Het is immers onnodig duur en complex voor autofabrikanten om voor ieder werelddeel aparte deurgrepen te ontwikkelen, dus reken maar dat er zo snel mogelijk wordt overgestapt op een type handgreep dat ook na 2029 wereldwijd legaal is. Overigens kondigde Tesla al eerder aan op zoek te gaan naar een beter alternatief voor de huidige grepen.