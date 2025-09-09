Pak de veiligheidsbrillen en het stoffer en blik er maar bij. Euro NCAP heeft weer zijn best gedaan een vloot nieuwe of onlangs vernieuwde auto's middels uitgebreide botsproeven tot stof te degraderen. Daar heeft het faliekant in gefaald en dat levert over het algemeen zeer fraaie testresultaten op.

In totaal hebben achttien nieuwe of vernieuwde modellen het moeten ontgelden. Het gros daarvan keerde met de maximaal haalbare score van vijf NCAP-sterren huiswaarts. Daar zitten opmerkelijk veel Chinese en zelfs een aantal Turkse auto's tussen. We noemen de Aion V, de kleine en relatief goedkope BYD Dolphin Surf, de grote Exlantix ES, de compacte Firefly en auto's als de IM IM6 (MG), Lynk & Co 08 en de Smart #5. Ook de in China geproduceerde en daar deels ontwikkelde Mini Aceman en Mini Cooper worden door Euro NCAP met de maximaal haalbare score van vijf NCAP-sterren beloond. Er is ook goed nieuws voor de twee Turkse oogappeltjes op de Europese markt. Zowel de Togg T10F als Togg T10X halen vijf NCAP-sterren. Met name van de resultaten van Togg zijn we onder de indruk. Togg is namelijk een piepjonge fabrikant en de T10F en T10X zijn de eerste twee modellen van het merk. Petje af.

Minder fantastisch maar zeker niet zorgwekkend zijn de scores van een viertal andere modellen. De in India ontwikkelde en gebouwde Suzuki e Vitara en diens zustermodel van Toyota - de Urban Cruiser - halen allebei vier NCAP-sterren. Ook de Citroën C5 Aircross krijgt vier sterren op zijn rapport. Technisch zustermodel Peugeot 3008 haalde dat resultaat al eerder en dus is de vangst voor de Citroën geen verrassing. De grondig vernieuwde BMW 1-serie haalt ook geen vijf maar vier NCAP-sterren. Euro NCAP benoemt de bescherming van de borstkas en het linkerbeen van de bestuurder bij een frontale aanrijding als 'zwak'. Bij de Toyota Urban Cruiser en Suzuki e Vitara werd de bescherming van de borstkas van de bestuurder bij een zijwaartse aanrijding met een vast object als zwak bestempeld. De Citroën C5 verloor onder meer punten op het gebied van bescherming voor kwetsbare weggebruikers en onder het kopje Safety Assist (veiligheidssystemen).

De Firefly willen we nog extra naar voren halen. De compacte Chinese elektrische hatchback harkte wat veiligheid voor volwassen inzittenden betreft maar liefst 96 procent van de haalbare punten binnen. Dat is de hoogste score sinds 2024!