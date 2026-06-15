Skoda's grootste elektrische gezinsauto klaar voor de markt

Is de Skoda Enyaq je te klein? Ook dan kun je straks bij Skoda terecht. Het komt met een grote elektrische SUV die in tegenstelling tot de Enyaq optioneel als zevenzitter wordt geleverd. Die grote gezinsauto heet Skoda Peaq en is klaar voor zijn debuut.

Skoda deelt een reeks afbeeldingen en een video waarin te zien is hoe de Skoda Peaq tijdens testwerk aan de tand wordt gevoeld. De flinke familie-SUV wordt door snikhete en gortdroge woesternij gestuurd en ontkomt ook niet aan testwerk bij temperaturen van wel -40 graden Celsius. Allemaal leuk en aardig, maar wat is een Skoda Peaq?

De Skoda Peaq is de elektrische SUV die je moet hebben als je een elektrische familieauto van Skoda wil, maar de Enyaq je niet past. De Skoda Peaq wordt zo'n 4,9 meter lang en overtreft de Enyaq in de lengte flink. De Enyaq houdt het bij 4,65 meter namelijk voor gezien. De wielbasis van de Peaq: 3 meter. Die meters worden opgevuld met twee of drie zitrijen. Wie bijbetaalt, kan de Peaq dan ook als zevenzitter krijgen.

De Skoda Peaq wordt op 23 juni gepresenteerd. Heel lang hoef je dus niet meer te wachten. In de genoemde video van Skoda is de Peaq opnieuw in camouflageplakkers te zien. Maar geregeld is de Peaq van opzij ook vrijwel zonder stickerwerk te zien. Voor de dierenliefhebbers: er staat 'koe' op de kentekenplaat van een van de ingepakte testmodellen. Dat heeft niets met runderen te maken, wel met testwerk. 'Koe' betekent in het Fins dan ook 'test'.