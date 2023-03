Togg T10X: Turkse elektrische SUV eind 2024 in Nederland

Togg werkt al maanden druk aan zijn eerste auto's. Het kakelverse Turkse automerk heeft al diverse modellen laten zien en nu wordt de allereerste elektrische auto van het merk een stuk concreter. De elektrische SUV die voorheen simpelweg werd aangeduid als 'C-SUV' heeft een naam: T10X.

De Togg T10X is een elektrische SUV waarmee het nationale automerk van Turkije zijn pijlen richt op elektrische auto's als de Volkswagen ID4. Maak overigens niet de vergissing de T10X aan te duiden als 'auto'. Het merk omschrijft de T10X namelijk nadrukkelijk als 'smart device'. Wij trekken de stoute schoenen aan en referen uiteraard wel naar het model als 'auto'. Nu dat uit de lucht is: wat heeft de Togg T10X te bieden?

De Togg T10X komt aanvankelijk als achterwielaandrijver op de markt. Die versie heeft een 218 pk sterke elektromotor op de achteras en put zijn levenslust uit een 52,4 kWh accu. Daarmee perst de T10X een elektrisch bereik van 314 WLTP-kilometers uit. Daar blijft het niet bij. Het hoger gepositioneerde uitrustingsniveau V2 - daarover straks meer - komt naast met 52,4 kWh accu namelijk ook beschikbaar met een groter batterijpakket met een capaciteit van 523 kilometer. Dat levert de SUV een WLTP-actieradius op van 523 kilometer. Het maximum laadvermogen van de Togg T10X bedraagt 150 kW. Op termijn komt er ook een krachtigere variant met twee elk 218 pk sterke elektromotoren en dus vierwielaandrijving beschikbaar.

Ook naar Nederland

De Togg T10X komt in april dit jaar op de markt in thuisland Turkije, maar wordt ook de grens over gebracht. Eind 2024 moeten de eerste modellen naar West-Europeese landen worden geëxporteerd, waaronder Nederland. Volgens Togg is de T10X ontworpen om de volle mep van 5 sterren te scoren tijdens de NCAP-veiligheidsproeven.

Het ontwerp van de T10X is overigens voortgekomen uit een samenwerking tussen de designstudio van Togg en niemand minder dan Pininfarina. Leuk weetje: in onder meer de grille en de lichtmetalen wielen zie je vormen die op tulpen moeten lijken.

Uitrusting Togg T10X

De Togg T10X heeft in Turkije een vanafprijs van 953.000 TRY. Omgerekend zo'n € 47.500. Let wel, dat is inclusief lokale btw (18 procent) en een gebruikersbelasting van 10 procent. De V1 geheten basisversie heeft standaard een uitgebreid infotainmentsysteem met kunstmatige intelligentie, een 12-inch digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm met een diagonaal van maar liefst 29-inch. Je kunt tegen een digitale assistent babbelen om bepaalde functies aan te sturen.

De hoger geposotioneerde V2-modellen hebben onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, grijze dakrails, grijze raamomlijstingen en mistlampen voor. Kunstlederen bekleding (zwart of crèmekleur), elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met geheugenfunctie én verwarmde zitplekken achterin maken tevens deel uit van het V2-feestje. Hetzelfde geldt voor sfeerverlichting. De V2-versies is verdere te krijgen met een automatisch bedienbare achterklep, voorruitverwarming een adaptieve cruise control met stop & go.

En verder?

Het blijft niet bij de Togg T10X. Zo kon AutoWeek je eerder al vertellen dat een elektrische sedan en een elektrische fastback-achtige volgen. Die laatste is gebaseerd op de concept-car die Togg in 2022 tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas liet zien. Interessant. Toch?