In de tijden dat de TDI zijn hoogtijdagen beleefde, ging de regel op: 'hoe meer letters rood, hoe meer pk en koppel de diesel had'. Zo had je begin jaren 00 de 1.9 rode T, rode D, rode I, en die had 150 pk. We kennen hem echter ook met nog meer vermogen. Twintig jaar geleden kreeg hij alleen in de Seat Ibiza Cupra tien pk extra.

De Ibiza die we hier ten tonele voeren, is typisch zo’n auto die veel ouder is dan je misschien aanvankelijk denkt. De introductie van dit faceliftmodel was op de kop af twintig jaar geleden, terwijl deze Ibiza zelf nog eens vier jaar ouder is. Om aan te geven hoe anders de tijden toen waren: de sportief georiënteerde klant kon in 2006 zelfs binnen het Ibiza-gamma kiezen uit twee Cupra’s. Dan ging het niet om versies met of zonder turbo, of met drie dan wel vijf deuren, maar om de keuze tussen een benzine- en een dieselmotor. Een wát? Jazeker, want flink opgefokte versies van de gouwe ouwe zelfontbrander – oorspronkelijk een pure bespaarmachine – probeerden de aandrijfassen van menig hatchback destijds in wokkels te veranderen. Vooral in het segment boven de Ibiza werd de olie heetgestookt. Voorbeelden zijn de Alfa 147, Opel Astra en Renault Mégane, die elk 150 pk hadden, de Audi A3 en Volkswagen Golf met elk 170 pk (uit de 1.9 TDI-opvolger 2.0 TDI) en de BMW 123d met zelfs 204 pk. Seat dieselde vrolijk mee met de tweede Léon FR (170 pk 2.0 TDI) en de hier besproken Ibiza 1.9 TDI Cupra met zomaar eventjes 160 pk.

Benzineversie had 180 pk.

Dit zeer potige dieselknaapje doet in de praktijk nauwelijks onder voor zijn benzinebroer, die 180 pk en 245 Nm uit zijn 1,8-liter 20-klepper haalt. Wel troeft de TDI hem af met zijn enorme koppel, dat zelfs groter is dan bij de krachtigste versie van de kleine elektrische Cupra Raval, wat je als een soort nazaat van de Ibiza Cupra zou kunnen beschouwen. Dat zie je niet een-op-een terug in de acceleratiecijfers, want in een Ibiza moet je natuurlijk wel een paar keer in de vijfbak roeren. En dat kost hoe dan ook tijd. Verder mocht het brandstofverbruik van de TDI er zijn, want volgens de boekjes kon je daarmee 1:18,5 gemiddeld rijden, tegen 1:12,7 voor de benzineversie. Aan de andere kant kostte de TDI zo’n vijf mille meer – voor je het wist zat je als Cupra-koper in de showroom over een omslagpuntberekening gebogen. En ook over de totaal verschillende motorkarakters, want de TDI wilde pas boven de 2.500 toeren zijn krachtige kunsten vertonen, en dat met een iets te luide dieselklop als muzikale omlijsting. Hete hatchbacks met dieselmotor, een gouden combinatie zou het nooit worden en we moeten nog maar afwachten of dat genre met een elektromotor wel een gouden combinatie wordt.