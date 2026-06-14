Wil je een auto die het nooit begeeft? Een grootschalig onderzoek onder 174 miljoen auto’s onthult welke merken de grootste kans hebben om 400.000 kilometer te halen. Hier is de volledige top tien. Let wel, het betreft een Amerikaans onderzoek, dus bij een ander soort gebruik dan in Europa en diverse modellen zijn hier ook niet leverbaar. Maar de uitkomst is verder niet verrassend. Het zijn vooral de Japanners die bovenaan staan.

Voor de meeste mensen is het belangrijkste dat een auto lang meegaat. Maar welke automerken zijn nu eigenlijk het meest geschikt voor extreem hoge kilometerstanden? Analysebedrijf iSeeCars heeft het antwoord. Ze hebben meer dan 174 miljoen gebruikte auto’s onderzocht en geanalyseerd hoe waarschijnlijk het is dat een automerk 250.000 mijl (ongeveer 400.000 kilometer) haalt.

De resultaten tonen aan dat het nog steeds een Japanse gigant is die de scepter zwaait als het gaat om ‘onsterfelijkheid’. Toyota behaalt een superieure eerste plaats. Maar liefst 17,8 procent van de Toyota-auto’s heeft een kans om meer dan 400.000 kilometer te halen. Dat is bijna vier keer zo veel als het gemiddelde in de branche.

Lexus op twee en Tesla in top zes

Alsof de dominantie van Toyota nog niet genoeg is, vinden we hun eigen luxemerk Lexus op de tweede plaats met 12,8 procent. En iets verderop in de lijst staat een onverwachte Amerikaan, want Tesla staat in de top zes van de 32 geanalyseerde automerken.

Volgens iSeeCars heeft een Tesla 4,6 procent kans om 400.000 kilometer te halen. Dat is bijna precies het gemiddelde van de hele branche (4,8 procent), wat betekent dat Tesla ver boven giganten als BMW (26e plaats) en Mercedes-Benz (18e plaats) eindigt.

Microscopisch kleine kans: Jaguar, Maserati en Mini

Onderaan de lijst vinden we de merken die het het moeilijkst hebben om de 400.000 kilometer te halen. Voor Land Rover is de kans microscopisch klein: slechts 0,1 procent. Jaguar, Maserati en Mini scoren zelfs 0,0 procent. Voor veel andere fabrikanten ging het aanzienlijk beter.

Daarmee is niet per se gezegd dat merken als Jaguar en Maserati slechte auto’s bouwen, want dit soort luxe automerken wordt meestal niet gebruikt om veel kilometers mee te rijden. Ook zijn voor dit onderzoek uitsluitend in Amerika leverbare auto’s onderzocht, maar het geeft wel een beeld van de duurzaamheid van bepaalde automerken.

Deze modellen hebben de grootste kans 400.000 kilometer te halen

iSeeCars heeft ook onderzocht welke automodellen de grootste kans hebben om de 400.000 kilometer aan te tikken. De gehele top tien bestaat uit Japanse SUV’s, die hier vaak niet eens leverbaar zijn. In de top 25 staan echter ook auto’s als de Toyota Prius (plek 15), de Honda Civic (plek 17) en de Lexus RX en Honda CR-V (plek 19 en 20).

Top tien automerken met kans om 400.000 kilometer te halen 1 Toyota 17,8 procent 2 Lexus 12,8 procent 3 Honda 10,8 procent 4 Acura 7,2 procent 5 GMC 4,6 procent 6 Tesla 4,6 procent 7 Chevrolet 4,5 procent 8 Cadillac 4,5 procent 9 Mazda 3,6 procent 10 Lincoln 3,4 procent

Top tien automodellen met kans om 400.000 kilometer te halen 1. Toyota Sequoia 39,1 procent 2. Toyota 4Runner 32,9 procent 3. Toyota Highlander Hybrid 31,0 procent 4. Toyota Tundra 30,0 procent 5. Lexus IS 27,5 procent 6. Toyota Tacoma 25,3 procent 7. Toyota Avalon 18,9 procent 8 Lexus GX 18,3 procent 9. Lexus RX (hybride) 17,0 procent 10. Honda Ridgeline 14,7 procent

Benieuwd naar welke auto's in Nederland vaak lang meegaan en zeer hoge kilometerstanden halen? Bij 300.000 kilometer en meer zien we bij AutoWeek vaak deze modellen langskomen voor onze rubriek Klokje Rond, een keuring van auto's met zeer hoge kilometerstanden. In de Klokje Rond-rubriek publiceren we wekelijks dergelijke keuringen.