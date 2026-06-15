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Volkswagen ID Unyx 09
Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09Volkswagen ID Unyx 09
 
Nieuws

De nieuwste elektrische Volkswagen was er zonder Xpeng niet geweest

'Volkswagen P7'

Lars Krijgsman
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Maak kennis met de nieuwste elektrische sedan van Volkswagen. Dit is de Volkswagen ID Unyx 09. En die was er zonder Xpeng niet geweest!

De ID-familie van Volkswagen breidt in hoog tempo uit. Met de ID Polo betreedt Volkswagen het segment van de elektrische compacte hatchbacks. Met de ID Cross introduceert Volkswagen later dit jaar zijn eerste compacte elektrische SUV en er zit zelfs een compacte elektrische stadsauto in het vat die auto's als de Renault Twingo van repliek moet dienen. Elders in de wereld zijn er nog veel meer ID-modellen. Vooral in China. De nieuwste elektrische Volkswagen is daar de Volkswagen ID Unyx 09. Daar liet Volkswagen eerder zelf al een vooruitblik op zien. AutoWeek heeft de definitieve auto op patentbeeld te pakken.

De Volkswagen ID Unyx 09 maakt deel uit van de ID Unyx-lijn. Dat is een reeks elektrische Volkswagens die in China door samenwerkingsverband Volkswagen Anhui wordt gevoerd. Die partij is in Nederland niet geheel onbekend. Volkswagen Anhui produceert voor Europa namelijk de Cupra Tavascan. Die auto gaat in China als Volkswagen ID Unyx 06 door het leven. Waar de ID Unyx 06 en ID Unyx 07 van Volkswagens MEB-platform gebruikmaken, staat de fonkelnieuwe ID Unyx 09 net als de ID Unyx 08 op hardware van Xpeng.

Volkswagen ID Unyx 09

De Volkswagen ID Unyx 09 krijgt gewoon 'mechanische' handgrepen.

De Volkswagen ID Unyx op de patenttekeningen lijkt als twee druppels water op de voorbode ervan die Volkswagen eerder dit jaar op de beursvloer van de Beijing International Auto Show parkeerde. Een groot en voor China belangrijk verschil: de auto op de patentplaten heeft mechanische handgrepen. De voorbode moest het nog met elektronisch uitschuifbare exemplaren doen, die vanaf 1 januari 2027 op nieuw geïntroduceerde modellen niet meer toegestaan zijn. De ID Unyx 09 heeft een achterklep waarbij de achterruit niet mee omhoog scharniert. Het is dus een sedan. Het is een technisch neefje van de Xpeng P7. Uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet, patentplaten van het vrij eenvoudig ogende interieur wel!

De Unyx-lijn is in China niet de enige variatie op het ID-thema. Zo heeft samenwerkingsverband FAW Volkswagen de ID Aura-lijn. De eerste 'Volkswagen ID Aura' is de ID Aura T6. Ook die maakt gebruik van Xpeng-techniek. Het samenwerkingsverband SAIC Volkswagen heeft ook een eigen ID-lijn: ID Era. Van die reeks kennen we al de ID Era 8X en de ID Era 9X. Dat zijn niet eens rasechte EV's! Volkswagen heeft in China ook nog eens een submerk dat Jetta heet en ook dat gaat geheel eigen elektrische modellen verkopen.

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