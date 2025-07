De BYD Dolphin Surf is pas net op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Wereldwijd is het echter al een regelrecht succes. Er zijn nu al een miljoen exemplaren van verkocht!

Nu al? Jazeker. De BYD Dolphin Surf is op de Nederlandse markt nog zeiknat achter de automobiele oren, maar is ook in thuisland China nog niet eens zo oud. De goedkope elektrische auto van BYD werd al in april 2023 op de Chinese markt gebracht. In een dikke twee jaar heeft de compacte EV dus heel wat zieltjes weten te winnen. Dat het de Dolphin Surf grotendeels aan zijn prijsstelling te danken, maar ook zeker aan de de slimme wijze waarop het de auto op verschillende markten brengt.

Zo is de ene BYD Dolphin Surf de ander niet. Sterker nog: de auto heet niet eens overal Dolphin Surf. Ongeacht waar ter wereld BYD de elektrische hatchback verkoopt, heeft de de EV in zijn modelnaam een diersoort die in of vlakbij de zee leeft. Zo heet de BYD in zijn thuisland en in onder meer de Philippines Seagull en gaat hij in diverse landen in Midden- en Zuid-Amerikaanse als Dolphin Mini door het leven.

Maar er is meer. Zo is de BYD Dolphin Surf zoals je die in Europa kopen kunt een stuk langer dan de versies die Seagull en Dolphin Mini heten. De voor de Europese markt aangepaste variant van de scherp gesneden elektrische hatchback is 3,99 meter lang, terwijl elders in de wereld verkochte varianten 21 centimeter korter zijn. Een soortgelijke truc haalde BYD eerder al uit met de grote broer van de Dolphin Surf: de Dolphin.

BYD slingert trots een reeks foto's de wereld in waarop de Seagull te zien is in de Chinese fabriek in Xi'an waar hij van de productieband rolt. Die Seagull ziet er net even anders uit dan de Dolphin Surf die je wellicht in Nederland al hebt zien rijden. De Seagull is in China inmiddels al subtiel opgefrist.

BYD Dolphin Surf in Nederland

In Nederland zijn tot op heden slechts 20 exemplaren van de BYD Dolphin Surf gekentekend. De concurrent van onder meer de Dacia Spring, Dongfeng Box, Leapmotor T03 en Hyundai Inster heeft in Nederland een vanafprijs van €22.990. Voor dat geld krijg je een 88 pk sterke variant met 30 kWh accu, goed voor een bereik van 220 kilometer. Hoger op het menu staan de Boost en Comfort. Die eerste is ook 88 pk sterk, maar heeft een 43,2-kWh accu die de Dolphin Surf een actieradius van 322 kilometer oplevert. De Comfort combineert die 43,2-kWh accu op zijn beurt met een sterkere elektromotor (156 pk). De Boost en Comfort kunnen met 85 kW ook rapper snelladen dan de instapper (65 kW).