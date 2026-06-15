Renault 4Troop: de Renault Rafale is klaar voor de landmacht

Dat de Renault Rafale een manusje-van-alles is, bewijst Renault met de 4Troop. De Renault 4Troop is een Rafale die klaar is voor uiteenlopende taken bij de landmacht.

De Renault Rafale kan meer dan gezinnen of zakelijke rijders comfortabel van hot naar her brengen. Maak kennis met de Renault 4Troop, een prototype dat met zijn naam al hint naar waar hij voor bedoeld is. Inderdaad: voor de troepenmacht. De tijdens Eurosatory, een internationale vakbeurs voor defensie- en veiligheidstechnologie, gepresenteerde Renault 4Troop is natuurlijk volgestopt met zaken die je niet zomaar bij de dealer kunt bestellen. Het prototype is dan ook ontwikkeld in samenwerking met Thales, een elektronica-expert die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie.

De Renault 4Troop heeft communicatie-apparatuur aan boord waar militairen veilig en afgeschermd mee kunnen communiceren. Volgens de Fransen beschikt de 4Troop over flinke dataverwerkingskracht en is het mogelijk om met de auto onbemande voertuigen aan te sturen. Je kunt de 4Troop zien als een mobiel commandocentrum, verpakt in een Rafale. Ook zou de 4Troop geschikt moeten zijn voor verkenningsmissies, troepencoördinatie en ga zo maar door.

Volgens Renault is het mogelijk om de 4Troop relatief goedkoop en snel te produceren. De in dit geval vierwielaangedreven Rafale in legerkostuum is nog een prototype waarmee Renault onderzoekt in hoeverre een dergelijk model levensvatbaar kan zijn. Of de 4Troop daadwerkelijk tot een voor militaire doeleinden geschikte Rafale gaat leiden, zal dus moeten blijken.