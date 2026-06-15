Onlangs publiceerde Tesla cijfers over in Nederland semi-zelfstandig rijdende Tesla's. Tesla's die in Nederland in Full Self Driving (Supervised)-modus rijden, zouden aanzienlijk minder vaak bij ongelukken betrokken zijn dan Tesla's die volledig door een mens worden bestuurd. Toch hebben de meeste Nederlanders nog helemaal geen trek in de (semi-)zelfrijdende auto. Dat blijkt uit door PanelWizard in opdracht van voertuigverkoopplatform OSW uitgevoerd onderzoek.

Ruim zes op de tien ondervraagden zegt geen gebruik te willen maken van een zelfrijdende auto. Hoe hoger de leeftijd, hoe sceptischer men is. Ruim driekwart van de 60-plussers geeft aan geen zelfrijdende auto te willen gebruiken, versus iets minder dan de helft van de ondervraagden jonger dan 30 jaar. Van alle ondervraagden zegt bijna 60 procent ook niet met iemand mee te willen rijden in een zelfrijdende auto wegens gebrek aan vertrouwen in de technologie. Bijna twee derde van de ondervraagden is er dan ook niet van overtuigd dat zelfrijdende auto's in de praktijk veiliger zijn dan auto's die volledig door mensen worden bestuurd. Maar liefst 86 procent van de ondervraagden vreest dat bestuurders minder alert worden wanneer auto's steeds meer taken overnemen.