Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Tesla FSD in Amsterdam
 
Nieuws

Volgens Tesla werkt autonoom rijden, maar gros Nederlanders vertrouwt het niet

Nog geen brede acceptatie

Lars Krijgsman
135

Volgens Tesla is Full Self-Driving uiteraard fantastisch, maar het gros van de Nederlanders zet nog flinke vraagtekens bij de zelfrijdende auto.

Onlangs publiceerde Tesla cijfers over in Nederland semi-zelfstandig rijdende Tesla's. Tesla's die in Nederland in Full Self Driving (Supervised)-modus rijden, zouden aanzienlijk minder vaak bij ongelukken betrokken zijn dan Tesla's die volledig door een mens worden bestuurd. Toch hebben de meeste Nederlanders nog helemaal geen trek in de (semi-)zelfrijdende auto. Dat blijkt uit door PanelWizard in opdracht van voertuigverkoopplatform OSW uitgevoerd onderzoek.

Ruim zes op de tien ondervraagden zegt geen gebruik te willen maken van een zelfrijdende auto. Hoe hoger de leeftijd, hoe sceptischer men is. Ruim driekwart van de 60-plussers geeft aan geen zelfrijdende auto te willen gebruiken, versus iets minder dan de helft van de ondervraagden jonger dan 30 jaar. Van alle ondervraagden zegt bijna 60 procent ook niet met iemand mee te willen rijden in een zelfrijdende auto wegens gebrek aan vertrouwen in de technologie. Bijna twee derde van de ondervraagden is er dan ook niet van overtuigd dat zelfrijdende auto's in de praktijk veiliger zijn dan auto's die volledig door mensen worden bestuurd. Maar liefst 86 procent van de ondervraagden vreest dat bestuurders minder alert worden wanneer auto's steeds meer taken overnemen.

135 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
BMW X5 en IX5

Elektrische BMW iX5 krijgt 144 kWh accu

Nieuws
Renault Twingo CleveR Insights

De elektrische Renault Twingo is meester in data verzamelen

Nieuws
Volkswagen ID Unyx 09

De nieuwste elektrische Volkswagen was er zonder Xpeng niet geweest

Nieuws
Skoda Peaq

Skoda's grootste elektrische gezinsauto klaar voor de markt

Nieuws
Bovensiepen 05 GT

Bovensiepen 5 GT: 800 pk sterke BMW M5 is milder voor het oog

Lezersreacties (135)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.