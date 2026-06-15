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Nieuws

De elektrische Renault Twingo is meester in data verzamelen

Dubbelrol

Lars Krijgsman
5

De nieuwe elektrische Renault Twingo zorgt bij velen voor een glimlach en dus voor verfraaiing van het straatbeeld. Het speelse stadsvriendje is klaarblijkelijk ook geschikt om het stadsbeeld te beschermen.

Maak kennis met de Clever Insights. Dat is een Renault Twingo E-Tech Electric in een kleurtje dat we nog niet eerder hebben gezien. Nog opvallender is natuurlijk de grote module op het dak. Net als deze specifieke lakkleur kun je ook die niet zomaar op je retro-Renault krijgen. Het is een sensorunit die de Twingo omtovert tot een mobiel observatiestation.

De Clever Insights is dan ook bedoeld om diverse stedelijke omgevingen te scannen en informatie te verzamelen. De Twingo harkt data binnen op het gebied van luchtkwaliteit, droogte en ga zo maar door. Het doel: de leefomgeving verbeteren. Volgens Renault kan de Clever Insights in theorie eenvoudig in wagenparken van gemeenten, bedrijven of overheidsdiensten geïntegreerd worden.

Het prototype heeft een afgesloten opbergruimte en een uitneembare en afsluitbare opbergbak achterin. Het gehele interieur is in lichte kleuren uitgevoerd. Diverse details en elementen in blauw zijn uitgevoerd. Kijk maar eens naar de alarmknop centraal in het dashboard, of naar de hendels om de portieren van binnenuit te openen. Veel exterieurdelen die bij een reguliere Twingo in het zwart zijn uitgevoerd, zijn bij dit exemplaar in carrosseriekleur uitgevoerd.

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