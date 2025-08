BMW iX3 wordt lichter, efficiënter en goedkoper

BMW staat te trappelen om de nieuwe BMW iX3 te onthullen en heeft er al regelmatig het een en ander over losgelaten. Zo weten we bijvoorbeeld al dat deze van de grond af als EV ontwikkelde SUV een actieradius van maar liefst 800 km krijgt en met 400 kW kan snelladen. Indrukwekkend. Dat is aanzienlijk beter dan bij de iX3 die we nu kennen. BMW hangt ook enkele cijfers aan andere zaken.

Zo moet de nieuwe BMW iX3 als iX3 50 xDrive 40 procent minder energie verliezen dan de voorganger met xDrive. Dan hebben we het logischerwijs bijvoorbeeld over actieradiusverlies in koude omstandigheden. Dat is een hele verbetering. De algehele efficiëntie moet 20 procent verbeteren en het gewicht komt zo'n 10 procent lager te liggen. Ook niet geheel onbelangrijk: de kosten liggen 20 procent lager. Mogelijk heb je straks dus een iX3 voor zo'n 55 mille.

De onthulling van de nieuwe BMW iX3 vindt ergens in de komende maanden plaats. Benieuwd naar hoe hij eruit komt te zien? We doken al eens patentplaten op en lieten de auto tekenen door onze illustrator.