Update: Rover 800

Als klusproject heb ik een Rover 827 aangeschaft. Doel is de kar vol uitdagingen nog zo lang mogelijk op de weg te houden. Zomaar opgeven is geen optie, pas wanneer de ijzeren dame echt al haar waardigheid kwijt is nemen we afscheid.

Meer en meer begint de gouden Rover met z'n Honda V6 een vaste waarde te worden binnen het huishouden van de familie Kit, steeds vaker draait-ie mee in de gezinslogistiek (hij heeft een trekhaak, dat pleit voor hem). Niet gedacht dat-ie zo lang zou blijven. Wat overigens niet wil zeggen dat er niks meer op aan te merken is, in tegendeel. Er staan nog altijd genoeg punten op de to do-lijst, al is dat allemaal overkomelijk en valt er prima mee te leven.

Zo'n puntje is de vijfde versnelling. Wanneer de aandrijflijn op temperatuur is, is er geen vuiltje aan de lucht en gaat de pook als een mes door de warme boter. Alleen zolang de olie nog koud is laat de 5 zich niet altijd even mooi inleggen, alsof het synchroniseren dan niet helemaal lekker loopt. Volgens de lotgenoten op de Facebook-zelfhulpgroep is dat een vaker voorkomend verschijnsel, wat verder geen kwaad kan. Het gaat doorgaans om vervuiling en dat is eenvoudig op te lossen door de bakolie te verversen. Rigoureuzer is het om de bak helemaal uit elkaar te halen en frisse synchromeshringen monteren, dat kan altijd nog. Een derde advies is te leren leven met het probleem, uiteraard met respect voor het materiaal. Dat laatste betekent niets anders dan ouderwets double clutchen, hierbij de toerenteller scherp in de gaten houdend.

Een ander puntje is de aandrijfhoes linksvoor. In het kader van de AutoWeek-rubriek 'Op de Rollenbank' hebben we voor de aardigheid ook 'ns de auto's uit de privécollecties van de redacteuren mee naar Beek Autoracing genomen. Zo ook de gouden Rover, en die heeft daar alles gegeven wat-ie in zich had. Hierover binnenkort meer, houdt het blad en de site in de gaten. Bij het vastsjorren op de bank viel echter scheurvorming op in de linker aandrijfhoes. Dit is een apk-afkeurpunt. Maar veel belangrijker, die hoes zorgt voor het behoud van het materiaal, hij zit er niet voor niks. En dus moet er gauw een nieuwe hoes op.

Zo'n hoes is snel besteld en een afspraak bij Doe-het-zelf-garage De Brug zo gemaakt. Het makkelijkste is de hoes te vervangen door eerst de hele aandrijfas te demonteren. Een klus waarvoor ook de olie uit de versnellingsbak afgetapt moet worden. Hé, komt dat even mooi uit: kan ik meteen kijken of met nieuwe olie de vijfde versnelling weer in het gareel te krijgen is. En als de as dan toch op de werkbank ligt is het net zo makkelijk om niet alleen de gescheurde hoes (aan de kant van het wiel) te vervangen, maar preventief ook meteen die aan de kant van het differentieel. Overigens zijn het verwijderen van de aandrijfas en aftappen van de bakolie ook handelingen die nodig zijn wanneer je de koppeling vervangt. Niet dat een nieuwe koppeling nou direct nodig is, maar als je toch aan de gang bent… Dus ook meteen een nieuwe koppeling besteld. Binnen een paar dagen was alles in huis.

Met het originele werkplaatshandboek bij de hand zou het allemaal goed te doen moeten zijn. Het aftappen van de bak is uiteraard geen probleem, al stroomt er na het verwijderen van de hoger geplaatste vulopening al bijna een halve liter olie naar buiten voordat ik de aftapplug überhaupt aangeraakt heb. Opmerkelijk. Waarschijnlijk is de bak de vorige keer aan de bovenkant gevuld via de ontluchtingsopening of de aansluiting van de kilometertellerkabel. Grote vraag is natuurlijk: waarom? Waarom zou je meer olie in de bak willen hebben?

Waar de fabrieksdocumentatie geen rekening mee houdt is dat bij een auto van 24 jaar oud alles heel erg vast kan zitten. Muurvast. Met inzet van alle geoorloofde middelen uit de gereedschapkar van garage De Brug kost het uiteindelijk een halve dag voordat de aandrijfas op de werkbank ligt. Ai! Waar gaat dit eindigen? In dit tempo gaat het zeker nog 'ns meer dan een halve dag duren voordat ook de versnellingsbak onder de auto uitgebouwd kan zijn. En dan nog de koppeling vervangen en alles weer terugplaatsen. Ik heb wel wat uitloop ingecalculeerd, maar nu moeten de ambities toch even bijgesteld worden. Maar ach … if it ain't broke don't fix it. De nieuwe koppelingsset ligt keurig te wachten op de plank tot het echt nodig is; ik zal er dan wat meer tijd voor uittrekken. De stofhoezen vormen voor de komende apk in elk geval geen probleem meer en de bak schakelt weer een stuk beter naar z'n vijf. So far so good.