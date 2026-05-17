Het is volstrekt begrijpelijk wanneer de lezer zich bij het bekijken van de hoofdfoto bij dit artikel afvraagt waarom er een Fiat Ritmo bij het verhaal is afgebeeld. Het kan immers niet missen, want die olijke oogjes als koplampen, de al even ronde deurgrepen en de uit duizenden herkenbare wielen kunnen alleen maar op die iconische Italiaan duiden. Toch klopt het niet, want dit is een Seat Ritmo. Die – om de verwarring nog groter te maken – zo is geparkeerd dat de Toren van Pisa op de achtergrond is te zien. Wat je noemt een Italiaans tafereel. Toch is deze Ritmo uit een Spaanse fabriek komen rollen. En dat betekent dat er belangrijke verschillen met de Fiat zijn aan te wijzen, buiten de typeplaatjes dus. Seat was jarenlang trouwe partner van Fiat

Seat was jarenlang een trouwe licentiepartner van Fiat. Het bouwde onder meer de 600, 850 en 124 naar Italiaans voorbeeld en ontwikkelde zelf bovendien de 800, 133 en 1200/1430 Sport. De Seat Ritmo arriveerde in 1979 min of meer als opvolger van de 124 (bij Fiat zelf van de 128), zodat Seats middenklasser niet langer een traditionele sedan was, maar een moderne hatchback. Alleen kwam de Fiat-machinerie niet voor de Spaanse Ritmo’s beschikbaar. Die moesten het daarom doen met de verouderde stoterstangen-motoren uit de 124. Je kunt het verschil aan de slagvolumes zien: het is 1.197 en 1.438 cc voor de Seats versus 1.280 en 1.498 cc voor de Fiats. De vermogens liepen niet ver uiteen, waardoor de Spaanse Ritmo’s ook de door Fiat gebruikte motoraanduidingen 65 en 75 konden gebruiken, die steeds verwezen naar het aantal pk’s. Verder was er een diesel, met hier wel een Italiaanse motor, terwijl de Ritmo Crono met zijn 95 pk sterke 1,6-liter ‘dubbelnokker’ uit de Seat 132 als de hot hatch van de familie gold. Na de plotselinge breuk met Fiat in 1981 moest Seat stoppen met de Ritmo, waarop het de van dit model afgeleide Ronda ontwikkelde. Dat kwam de Spanjaarden op een proces te staan, dat Fiat echter verloor en waardoor Seat überhaupt kon overleven – Volkswagen kwam pas in 1986 om de Spaanse hoek kijken. Niet zomaar een model dus, die Spaanse Ritmo.