De eerste generatie van de Mercedes-Benz C-klasse is inmiddels een zeldzamere verschijning op de Nederlandse wegen dan zijn voorganger. Maar dit exemplaar is er als het goed is nog heel lang bij.

Misschien verbaast het je, maar er zijn toch echt meer exemplaren van voorganger Mercedes-Benz 190 over in Nederland dan van de eerste C-klasse. Daarvoor zijn meerdere redenen te bedenken. Zo is de eerste C-klasse veel minder op de radar van liefhebbers gekomen dan de 190 én was de bouwkwaliteit niet van hetzelfde niveau. Een nette W202, zoals de eerste generatie C-klasse heet, is dan ook niet zomaar te vinden. Hier hebben we er eentje voor ons waar je je vingers bij aflikt.

Aan zijn oranje knipperlichten zie je meteen dat we ook nog eens met een 'vroeg' exemplaar te maken hebben. Deze C180 Classic doet zijn naam eer aan: hij komt uit 1993, het eerste volledige productiejaar van de C-klasse. Als deze foto's in dat jaar gemaakt waren, hadden we het bijna geloofd. We zien een snaarstrakke auto, die glimt dat het een lieve lust is. Zelfs aan de onderkant ziet het er nog grotendeels brandschoon uit. Daarop had een zekere Brabantse poetser vast en zekr graag zijn stempel willen drukken.

Dikke kans dat deze C-klasse uit de warme garage van een zuinige Duitser is gehaald. Nederlandse kentekenplaten lijken er nog niet voor te zijn, wel zien we een reeks keurige Mercedes-dealerstempels uit het nabij Dortmund gelegen Bochum. De Mercedes staat nog steeds in het oosten, maar dan wel aan onze kant van de grens in het prachtige Wierden. De vraagprijs bedraagt €9.900. Dat is bijzonder pittig, maar in dit geval begrijpen we de inzet van de verkoper wel.