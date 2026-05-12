Oude Amerikaanse auto's zijn soms rijdende kunstwerken en voor velen waren de jaren 50 wat dat betreft het hoogtepunt. Toen waren er nog de wulpse rondingen in combinatie met een overdaad aan verchroomde delen. Veel modellen uit dat decennium hadden een mooie mix van de ronde lijnen die in de jaren 40 hun intrede deden, in combinatie met een stevige dosis jaren 50-extravagantie. De jaren 60 luidden een iets soberder tijd in, waarin veel modellen hun rondingen verloren en ook de verchroomde sierdelen in hoeveelheid en omvang verminderden. Dat er ook toen nog kunst op wielen verscheen, bewijst deze Mercury Monterey uit 1963.

We zien nog restjes van de jaren 50, met de subtiele vleugeltjes op de flanken, bumpers die uit één bonk chroom lijken te bestaan en afgedekte achterwielen. Een mooi detail is de 'achterover leunende' achterruit, met prachtige ornamenten die op het werkelijk immense achterste van de Monterey uitlopen. Het formaat liegt er ook bepaald niet om: 5,45 meter. Dat, terwijl de wielbasis 'slechts' zo'n 3 meter is, dus dan merk je wel dat hij het voor een groot deel van zijn enorme overhang aan de achterkant moet hebben.

Zoals je vast al had verwacht, ligt er in de neus van de Mercury ook iets dat met geen mogelijkheid als bescheiden te omschrijven is. Volgens de kentekengegevens heeft dit door AutoWeek-forumlid Camperfan gespotte exemplaar een 6,4-liter V8. Dat was niet eens de grootste motor voor dit model. Daaruit werd 'maar' zo'n 300 pk vermogen gehaald. Dat was echter relatief nog wel veel, pas later (na de oliecrisis) kwamen de haast beschamend lage vermogens per cc waarom diverse oude Amerikanen vaak bekend zijn. Gezien de leeftijd van deze Mercury en de huidige brandstofprijzen, vragen we af of het volle vermogen nog wel eens wordt aangesproken. Deze auto rijdt volgens de kentekengegevens ook nog eens alleen op benzine, dus dat kost een lieve duit. Extra leuk dat iemand zoiets koestert, toch?