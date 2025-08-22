Ga naar de inhoud
Yes, deze super originele Fiat Croma Turbo i.e. rijdt nog!

Period correcte bodykit

16
Fiat Croma Turbo i.e.
Stéphan Vermeulen

Op de redactie van AutoWeek kennen we zeker niet alle tienduizenden auto’s van de community die reviews bijhoudt, maar toen we gisteren na twee jaar weer een teken van leven van deze bijzondere Italiaan zagen, werden we blij. Een Fiat Croma Turbo i.e. van 39 jaar die na twee jaar weer gekeurd is! En niet zo maar een exemplaar van de snelle Croma, maar een heuse getunede Croma, met 'period correct' bodykit uit die tijd.

Op de Croma zit een spoilerset van het Duitse Hörmann, dat zich ook met andere Italiaanse auto’s uit die tijd bezighield. Voor wie even niet zo scherp heeft wat een Croma ook alweer was: dit is het Fiat-topmodel van het gezamenlijke Tipo 4-project van Fiat, Alfa Romeo, Lancia en Saab. Hun topmodellen voor de tweede helft van de jaren 80 stonden op een gemeenschappelijke basis en bij die Fiat Croma, Alfa Romeo 164, Lancia Thema en Saab 9000 werden verder niet heel veel componenten gedeeld. Als je het weet zie je wel gelijkenissen bij de portieren, zoals je dat tegenwoordig bijvoorbeeld bij de diverse Stellantis-producten ziet. 

De eigenaar van deze lichtgroene Croma Turbo i.e. omschrijft zichzelf als Croma-fanaat en hij liep in 2011 tegen dit exemplaar aan. Sinds die tijd geeft hij dan ook regelmatig, met vrij grote tijdsintervallen, een vrij summiere update. In elk geval vinden we het fijn dat de Croma nog steeds rijdt. Een Croma zie je al jaren nooit meer en al helemaal niet een exemplaar met een bodykit uit die tijd.

1986 op de markt

De Croma Turbo i.e. kwam meteen in augustus 1986 op de markt, toen het topmodel van Fiat op de markt kwam. De vijfdeurs hatchback levert met deze motor 155 pk. De 2,0 maakt de auto die opereerde boven de middenklasse snel voor die tijd. Van 0 naar 100 gaat in 7,8 tellen en daarmee sla je dus zelfs met de Duitse bodykit geen modderfiguur. De Turbo i.e. van de review heeft nog steeds heel weinig kilometers op de klok: 31.786 kilometer. Toen de huidige eigenaar hem kocht, stond er slechts 19.000 op de teller. Dus heel vaak zul je deze bijzondere Croma niet op de weg gaan zien. 

Behoefte aan meer vette Croma's? Lees dan deze review over een Croma 2.0 Turbo D.i.d! Dat was een van de eerste personenauto's met een direct ingespoten dieselmotor. 

Signalement

Merk Fiat
Model Croma Turbo i.e.
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 23.320

Specificaties

Brandstof benzine
Motor
Cilinderinhoud 1.995 cc
Maximaal vermogen 114 kW / 155 pk bij 5.250 tpm
Maximaal koppel 235 Nm bij 2.350 tpm
Inhoud brandstoftank 70 l
Lengte / breedte / hoogte 4.495 mm / 1.760 mm / 1.433 mm
Wielbasis 2.660 mm
Massa leeg 1.142 kg
Laadvermogen 538 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.200 kg / 571 kg
Banden195/60VR14Prijzen
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,8 s
Fiat Fiat Croma Classic Cars

