Volkswagen ID3 GTX betrapt: 340 pk sterke elektrische hothatch

Net als de ID4 en ID5 krijgt ook Volkswagens allereerste ID-model een sportieve GTX-versie. We hebben het dan natuurlijk over de Volkswagen ID3, een auto die op deze spionageplaten in GTX-trim is te zien. Of wordt het tóch een GTI?

De Volkswagen ID4 en ID5 zijn er als sportief uitgedoste GTX en ook voor de ID7 en ID Buzz zijn dergelijke sportieve varianten aangekondigd. En de ID3 dan? Ook die krijgt een extra potente en als elektrische hot hatch in de markt gezette variant. Al in 2021 liet Volkswagen toenmalig CEO Ralf Brandstätter in een pre-productieversie van de ID3 GTX rijden, maar anno 2023 is die nog altijd niet te koop. Inmiddels weten we dat de ID3 GTX dit jaar dan toch echt op de markt moet komen. Deze spionagefoto's bewijzen dat er in ieder geval getest wordt met het meest potente lid van de ID3-familie.

De Volkswagen ID3 wordt waarschijnlijk niet 299 pk sterk zoals de ID4 GTX en ID5 GTX zoals je die nu kent. De GTX-smaken van die twee SUV's worden namelijk technisch verbeterd en brengen straks 340 pk op de been. Vermogenstechnisch overtreft de elektrische 'hot hatch-versie' van de ID3 daarmee de sterkste versies van de Golf. De Golf R is namelijk 320 pk sterk en schopt het als R 333 Limited Edition tot 333 pk. De ID3 op deze foto's rijdt overigens achter een SUV die je in Europa niet kunt kopen: de vernieuwde Teramont zoals Volkswagen die in China verkoopt.

De vraag is nog even hoe Volkswagen de sportieve ID3 gaat noemen. Aanvankelijk werd het GTX-label als het elektro-equivalent van de GTI-drielettercombinatie gepresenteerd. Onlangs verraste Volkswagen vriend en vijand echter met zijn voorproefje op de sportieve versie van de ID2 die in 2025 in productie gaat. Die heette namelijk niet ID2 GTX, maar ID.GTI Concept. GTI dus. Volkswagen vertelde ons dat ook elektrische modellen een GTI-versie kunnen krijgen, mits ze trouw blijven aan het oerconcept van een GTI. Dat zou dus zomaar kunnen betekenen dat de ID3 GTX straks GTI heet. Tenzij Volkswagen een vierwielaangedreven snelle ID3 geen GTI-achtige vindt. De ID2 'GTI' krijgt namelijk voorwielaandrijving en sluit daarmee wellicht beter aan bij het GTI-concept.