DS N°7
 
DS Numéro 7 acht mille goedkoper dan grote broer met dezelfde aandrijflijn

€5.600 bij gelijke uitvoering

Joas van Wingerden
De DS Numéro 7 is een slagje kleiner dan de DS Numéro 8, maar heeft vergelijkbare techniek aan boord en een wat praktischere vorm als je 'm vol wil pakken. Hij is ook een flinke duit goedkoper, zo blijkt nu.

De DS Numéro 8 is het vlaggenschip van DS en niet geheel verrassend blijft hij ook duidelijk bovenaan de prijslijst staan. De iets compactere DS Numéro 7 is namelijk een flinke slag goedkoper, zo weten we nu. Het begint namelijk voor de volledig elektrische DS Numéro 7 E-Tense bij exact €47.000 en dat is acht mille goedkoper dan de DS Numéro 8 met dezelfde krachtbron. We hebben het dan over de 230 pk sterke volledig elektrische versie, met een 73,7-kWh accu en 543 km rijbereik. Het prijsgat wordt overigens wel iets kleiner als we het uitrustingsniveau gelijktrekken, want de basisprijs geldt voor de N°7-uitvoering, waar het bij de DS Numèro 8 begint bij de Pallas. Het verschil tussen beide auto's met deze aandrijflijn en uitgevoerd als Pallas, bedraagt €5.600.

Wil je de DS Numéro 7 E-Tense met 245 pk en het grotere 97,2-kWh accupakket, dan ben je minstens €50.700 kwijt en heb je maar liefst 739 km rijbereik. Wil je deze Long Range-versie met 350 pk en AWD? Die kost minstens €62.700. Die is wel meteen uitgevoerd als Étoile, waar de eerder genoemde versies allemaal de N°7 geheten standaarduitvoering zijn. Standaard heeft de DS Numéro 7 19-inch lichtmetalen wielen, keyless entry en start, parkeersensoren achter met achteruitrijcamera en een touchscreen van 16 inch met draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

Maar wacht even, de DS Numèro 7 is er toch ook met brandstofkracht? Dat klopt. Hij is er als 145 pk sterke hybride, met de bekende 1.2 driepitter als krachtbron in samenwerking met een 28-pk elektromotor in de zestraps automaat met dubbele koppeling. Die kost minstens €46.400.

Prijzen DS Numèro 7 - Mei 2026

VersieUitvoeringVermogenRijbereikPrijs
E-Tense FWDN°7230 pk543 km€47.000
E-Tense FWDPallas230 pk539 km€49.400
E-Tense FWDÉtoile230 pk520 km€54.100
E-Tense FWDLa Première230 pk504 km€60.300
E-Tense FWD Long RangeN°7245 pk739 km€50.700
E-Tense FWD Long RangePallas245 pk734 km€53.100
E-Tense FWD Long RangeÉtoile245 pk705 km€58.700
E-Tense FWD Long RangeLa Première245 pk684 km€64.900
E-Tense AWD Long RangeÉtoile350 pk669 km€62.700
E-Tense AWD Long RangeLa Première350 pk648 km€68.900
HybridN°7145 pk€46.400
HybridPallas145 pk€48.450
HybridÉtoile145 pk€52.750
HybridLa Première145 pk€58.100
