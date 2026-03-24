De terugroepactie betreft zo'n 75.000 auto's uit Volkswagens ID-serie en bijna 20.000 Cupra's Born die tussen februari 2022 en augustus 2024 zijn geproduceerd. Ongeveer 28.000 elektrische VW's worden in Duitsland teruggeroepen, en dus 4.000 in Nederland.

Behalve de ID3, waarvan de Cupra Born is afgeleid, gaat het om de ID4 en ID5 en de ID Buzz die in de betreffende periode zijn gemaakt.

In uitzonderlijke gevallen bestaat het risico dat de zogeheten hoogvoltaccu te warm wordt. In "extreme gevallen" kan die oververhitting leiden tot een voertuigbrand, zegt een woordvoerder van de Nederlandse importeur Pon.

"Bij enkele auto's uit een bepaalde productieperiode kunnen accumodules zijn ingebouwd die niet volledig aan onze technische specificaties voldoen. Er kan een geel waarschuwingslampje gaan branden en de actieradius kan merkbaar verminderen", aldus de Pon-woordvoerder. Volgens hem zijn er nog geen gevallen bekend waarbij mensen gewond zijn geraakt.

"Om mogelijke risico's uit te sluiten, controleren wij uit voorzorg alle betrokken auto's", aldus de zegsman. Klanten zijn volgens hem al benaderd hiervoor. "Wij voeren een software-update uit en analyseren de afzonderlijke modules van de hoogvoltaccu. Wanneer daarbij een opvallende module wordt geïdentificeerd, wordt deze vervangen."

Eerder deze week berichtten we over hoeveel auto's in Nederland rondrijden waarvoor een terugroepactie openstaat. De nieuwste terugroepactie voor de betreffende batterijmodule staat nog niet in het terugroepregister van de RDW.