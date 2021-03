Vernieuwde Volkswagen Teramont en Teramont X

Volkswagen heeft een facelift doorgevoerd op de Teramont, het Chinese equivalent van de SUV die in de Verenigde Staten Atlas heet. Volkswagen neemt in het voorbijgaan ook direct de 'coupéversie' van de Teramont onder handen: de Teramont X.

De Volkswagen Atlas verscheen in 2016 in de Verenigde Staten op de markt en werd kort daarop voor de Chinese markt omgedoopt tot Teramont. De Atlas werd in februari 2020 gefacelift en nu is ook de Teramont aan de beurt.

De vernieuwde Teramont wijkt aan de voor- en achterzijde behoorlijk af van de versie die in 2016 werd gepresenteerd. Ook neemt de bijgewerkte Volkswagen Teramont meer afstand van de Amerikaanse Atlas. De door het samenwerkingsverband SAIC-Volkswagen gebouwde 5,04 meter lange SUV krijgt een aangepaste voorbumper, maar het zijn de koplampen en grille die grondiger zijn vernieuwd. De grille heeft nog maar één horizontale lamel, een horizontale strip waarin net als in het Volkswagen-logo ook nog eens ledverlichting is verwerkt. Aan weerszijden van de grille zitten nieuwe koplampen, die minder hoekig zijn en voortaan op de hoeken een uitlopertje hebben.

Ook aan de achterkant is de verlichting vernieuwd. De voorheen aanwezige uitloper aan de onderkant verdwijnt, de chroomstrip die nagenoeg de complete breedte van het achterste besloeg, loopt dankzij de plattere achterlichten nu verder door. De achterlichten zelf hebben een nieuwe indeling en zijn voortaan met een rode ledstrip én een rood reflecterend paneel met elkaar verbonden. Ook hier is het Volkswagen-logo voorzien van ledverlichting.

Teramont X

De Teramont X is de in 2019 gepresenteerde 'coupévariant' van de Teramont, het Chinese equivalent van de later op de Amerikaanse markt verschenen Atlas Cross Sport. De aanpassingen die Volkswagen op de Teramont X doorvoert, blijven beperkt tot het bumperwerk. Daarnaast is hij voortaan ook met ledmatrixkijkers te krijgen. Laat je overigens niet misleiden door de 380 TSI-badge op het achterste van de auto. Het getal 380 staat niet voor het vermogen. De 380 TSI is gewoon een 2.0 TSI die 220 pk en 350 Nm levert. Of de 530 V6, de 299 pk en 300 Nm sterke 2.5 V6, terugkeert naar de Teramonts, valt nog te bezien.