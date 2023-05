Volkswagen ID7 GTX: sportieve topversie voor vlaggenschip

Er kan bijna geen Volkswagen ID-model meer ontsnappen aan de GTX-behandeling en dus moet ook de Volkswagen ID7 eraan geloven. De onlangs gepresenteerde elektrische sedan (er komt overigens ook een Variant) heeft vooralsnog in sterkste vorm 286 pk en achterwielaandrijving, maar daar kan het natuurlijk niet bij blijven bij een vlaggenschip. Dat moet de ID7 ruimschoots rechtzetten.

De Volkswagen ID7 GTX krijgt vierwielaandrijving en waarschijnlijk twee samen 340 pk sterke elektromotoren. Dat is althans wel de vernieuwde aandrijflijn die de ID3 GTX naar verluidt krijgt en die binnenkort ook al in de ID Buzz GTX verschijnt. Reken erop dat de 86-kWh accu uit de ID7 Pro S zijn weg vindt naar de ID7 GTX, al is het nog wel even de vraag of die ook (zoals in de Pro S) tegen de 700 km bereik mogelijk maakt bij de sportieve uitvoering.

Zoals op de teaserfoto's al te zien is, onderscheidt de Volkswagen ID7 GTX zich onder meer van zijn minder bedoelde broers met iets aangepaste lichtunits, zwarte accenten, donkerder getinte ramen en GTX-badges. Reken verder op rijmodi die het onderstel en het sturen sportiever aan laten voelen. Een praktisch voordeel zit er mogelijk ook nog aan de ID7 GTX, want de Volkswagen ID4 mag als GTX bijvoorbeeld 200 kilo meer trekken. Volkswagen presenteert de ID7 GTX in september tijdens IAA Mobility in München.