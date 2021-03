Volkswagen Group blikt vooruit op nieuws van 2021

We maken er natuurlijk geen gewoonte van, maar vandaag staat de site eens vol met nieuws van de Volkswagen Group. Niet zonder reden, uiteraard, want het gigantische concern presenteert vandaag zijn definitieve resultaten van 2020 én een vooruitblik op de periode tussen nu en 2030. Eerder leidde dat onder meer tot een overzicht van plannen om het productportfolio in technisch opzicht nog uniformer te maken. Volkswagen heeft echter ook nieuws voor de kortere termijn in petto en gunt zijn belanghebbenden een concrete blik op al het nieuws dat nog dit jaar moet verschijnen.

Volkswagen

Nu zijn verrassingen natuurlijk nooit uitgesloten, maar de lijst lijkt vrij compleet. Volkswagen zelf – het merk dus – hoopt nog dit jaar de ID5 te presenteren. Die auto is voor de vaste bezoeker van deze site geen onbekende, want hij kwam dit weekend nog aan bod in ‘Blik tot he Future’. De ID5 wordt geen ruimere versie van de ID4, maar eerder een sportievere. Een elektrische coupé-SUV dus, een auto die alle modieuze vakjes afvinkt. Er staat echter nóg een compacte coupé SUV op de rol: de Nivus. Deze auto laat zich omschrijven als een sportiever alternatief voor de T-Cross.

Daarnaast verschijnt er nog een aantal modellen voor buiten Europa. Zo moet in Noord- en Zuid-Amerika de Taos verschijnen, terwijl Rusland de waarschijnlijk grotendeels identieke Tarek krijgt voorgeschoteld.

Voor Europa is de gefacelifte Polo dan weer van levensbelang. De auto is al eens gespot en wordt binnenkort definitief gepresenteerd. Reken op een front en kont in de stijl van de huidige Golf.

Volkswagen Bedrijfswagens

Echt groot nieuws is er bij Volkswagen Bedrijfswagens, want daar staat een nieuwe Transporter/Multivan klaar. Althans, dat is wat Volkswagen nu zegt. Eerder leek het er nog op dat de T7 alleen de opvolger gaat worden van de personenversies van de huidige generatie, maar nu wordt daar met geen woord over gerept. Aangezien er ook nog een besteller in dit segment op Ford-basis klaarstaat, mikken we vooralsnog toch op een 'Transporter' met veel ramen en veel stoelen.

Audi

Het grootste nieuws bij Audi is de komst van de Audi Q4 e-tron, die we onlangs al met wat afleidend stickerwerk mochten bewonderen. Kort door de bocht gaat het om Audi’s vertaling van de Volkswagen ID4, al ligt het accent bij de duurdere ‘premium’-crossover ongetwijfeld wat minder op ruimte en wat meer op luxe en uitstraling. De Q4 e-tron is de eerste Audi op de achterwielaangedreven MEB-basis.

Skoda

Skoda rolt een nieuwe Fabia naar buiten. De compacte Tsjech blijft qua introductiedatum mooi tussen zijn broertjes Volkswagen Polo en Seat Ibiza in hangen en verschijnt in geheel nieuwe vorm als het voor de anderen tijd is voor een facelift. Skoda houdt zich zelf evengoed ook bezig met een facelift, maar dan bij de Kodiaq. Met een anderere neus en een gewijzigd interieur moet die auto er weer een paar jaar tegenaan.

Zeer binnenkort verschijnt er bovendien een kleine SUV met de naam Kushaq. Die auto is aanvankelijk bedoeld voor India, maar moet later ook de overstap naar andere landen maken.

Seat/Cupra

Jawel, min of meer tegelijkertijd met de Polo krijgt ook de Seat Ibiza een facelift. Heel verrassend is dat niet, want beide types stammen uit 2017 en zijn nu dus zo’n vier jaar oud. Het sportieve zustermerk Cupra krijgt zoals eerder aangekondigd als eerste een MEB-auto toebedeeld: de Cupra el-Born, een broertje van de Volkswagen ID3. Opvallend: de Spanjaarden noemen de auto nu weer ‘el-Born’, nadat het eerder simpelweg ‘Born’ leek te worden.

Porsche

De Porsche Macan kreeg in 2018 al eens een facelift, maar gaat binnenkort andermaal onder het mes. Daarnaast kan er natuurlijk geen jaar voorbijgaan zonder nieuwe varianten op het 911-thema. Nu is dat voor dit jaar al veiliggesteld, maar naast de nieuwe GT3 mogen we ook een nieuwe ‘all-round sportieve’ versie van de 992 verwachten. Riep iemand daar ‘GTS’?

Bentley

Bentley gaat helemaal op de plug-in-toer. Na de Bentayga Hybrid staat er nóg een stekkerhybride op de rol. Waarschijnlijk gaat het om een PHEV op basis van de Bentley Flying Spur. Later dit jaar weten we het zeker!

Bugatti

Het enige Volkswagen-merk zonder écht nieuws is Lamborghini, want daar staat alleen de reeds gepresenteerde Huracán STO op de planning. Bij het nog exclusievere Bugatti kunnen we wel wat nieuws verwachten, want dat merk werkt aan nog maar eens een afgeleide van de Chiron. Eerder zagen we al onder meer de Sport-, Super Sport- en Pur Sport-modellen.