Hoe komt die Golf GTI Edition ook alweer zo snel? Ze pakten als basis de Golf GTI Clubsport, die 300 pk heeft. De 2.0 TSI is opgepept en levert in de speciale jubileumsversie 325 pk, het koppel is toegenomen tot 420 Nm. Daarmee zet je natuurlijk nog geen rondetijd neer die sneller is dan die van de 333 pk sterke Golf R. Het zit ‘m vooral in de onderstelaanpassingen. Stijvere veren, andere stabilisatorstangen, een anders werkende sper op de voorwielen maar vlak ook het effect van de Bridgestone Potenza Race-banden niet uit. Ze zijn allemaal onderdeel van het Performance Package dat je erbij moet bestellen om te weten dat jouw GTI Edition 50 zo snel is op de Ring. Zonder redt -ie het niet. En dan moet natuurlijk ook wel iemand als Benjamin Leuchter achter het stuur van de Golf zitten. Wij mochten met hem meerijden in één van de twee witte prototypes van de Edition 50.



In de video zie je de onboard beelden van de snelle rit, we laten je verder alle details van de definitieve versie. De GTI Edition 50 komt in tegenstelling tot de GTI Clubsport wel naar Nederland. In het eerste kwartaal van dat jaar worden de eerste exemplaren afgeleverd. Dan nog is Volkswagen erg vroeg met het halve eeuwfeest ter ere van de Golf GTI. De eerste GTI’s zijn na de zomer van 1976 uitgeleverd.