Nieuwe SUV van Volkswagen heet Taos

Volkswagen biedt in Noord-Amerika momenteel de Atlas en de Tiguan aan. Twee SUV's waarvan wij hier enkel de tweede ook kunnen kopen. Uiteraard hebben wij hier de T-Roc en T-Cross nog onder de Tiguan in het aanbod zitten, maar in de VS is de Tiguan voorlopig nog de kleinste hoogpotige VW. Daar komt verandering in met de komst van de Taos. "Wat is kleiner dan een Tiguan en begint met een T? Taos," aldus de Amerikaanse tak van het merk.

Op de bijgevoegde teaserfoto is een deel van de neus te zien en wordt ons eerdere vermoeden verder bevestigd: het lijkt hier te gaan om een op de Amerikaanse markt toegespitste variant van de reeds bekende Tharu (foto 3 t/m 6). Die auto verkoopt Volkswagen onder meer al in China en Rusland en volgens een eerder onderschepte productieplanning wordt die ook voor de Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse markt klaargestoomd. Nu weten we dus dat-ie in de VS naar de naam Taos luistert. Volkswagen trekt op 13 oktober het doek ervan af.

Hoewel de Taos dus waarschijnlijk geen onbekende is, zal het als Tharu begonnen model waarschijnlijk nog wel even flink onder handen genomen zijn voordat Volkswagen er de Taos-badge op drukt. De eerdere teaser (foto 2) verraadde al dat de ledverlichting op de Taos doorloopt door de grille en reken maar dat ook het interieur en de techniek nog wel een opfrisser krijgt. De Tharu werd immers ontwikkeld door de Chinese joint-venture SAIC-Volkswagen en hoewel die ook de Atlas (daar verkocht als Teramont) bouwen, is die qua motoren en enkele andere details wel wat anders dan de Amerikaanse Atlas. Overigens zal de Taos waarschijnlijk, net als de Amerikaanse Atlas, niet in China van de band rollen. Mexico geldt als de grootste kanshebber voor de productie.