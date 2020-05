Volkswagen Nivus gepresenteerd

Volkswagen heeft in Brazilië het doek getrokken van de Nivus, een compacte cross-over die relevanter is dan je wellicht zou denken.

Veelal als we de lancering bespreken van een volledig nieuw of gefacelift model voor de Zuid-Amerikaanse markt, gaat het om een auto die via de officiële kanalen nooit en te nimmer Europese bodem onder z'n wielen krijgt. Vandaag ligt dat anders. Volkswagen heeft in Brazilië de Nivus aan de wereld voorgesteld. Hoewel dat nieuwe model in deze vorm zowel op design- als op technisch vlak specifiek is afgestemd op de Zuid-Amerikaanse markt, komt de auto volgend jaar uiteindelijk in aangepaste vorm ook naar Europa!

Over de Europese versie weten we nog weinig, behalve dan dat hij wat ontwerp betreft op detail gaat afwijken van dit exemplaar. Dat is geen verrassing, Volkswagen past wel vaker frontjes aan voor een specifieke markt. Toch kunnen er wel vanuit gaan dat het voor Europa bestemde model in grote lijnen overeenkomt met dit Zuid-Amerikaanse exemplaar. Hou er echter rekening mee dat 'onze' versie, die ook in Europa geproduceerd gaat worden, ook op technisch vlak van de vandaag gepresenteerde Nivus gaat afwijken. Terug naar de Nivus, een auto waarmee Volkswagen naar eigen zeggen op een jonger, speelser publiek richt dan met de T-Cross.

De Nivus staat net als broetjes Polo en T-Cross op de A0-gedoopte versie van het modulaire MQB-platform. Kort door de bocht genomen is de Nivus tot de T-Cross wat de BMW X6 tot de X5 is. Dat betekent dat ook deze Nivus een sterker aflopende daklijn heeft dan de T-Cross. De auto is 4,27 meter lang, 1,76 meter breed en 1,49 meter hoog. Dat maakt de Nivus 16 centimeter langer dan de T-Cross. De wielbasis van de Nivus is met 2,57 meter en slechts enkele millimeters langer dan die van de T-Cross. De bagageruimte meet 415 liter, 50 liter minder dan die van zijn praktischer ingestelde broertje.

In Brazilië komt de Nivus beschikbaar met een altijd aan een automaat gekoppelde 128 pk sterke TSI die zowel benzine als ethanol lusten. We mikken erop dat de voor Europese markt bestemde variant gewoon met de bekende 1.0 en 1.5 TSI's beschikbaar komt. Ongetwijfeld komen er ook 1.6 TDI's op de leveringslijst te staan.

In het tweede kwartaal van volgend jaar start de productie van de Nivus in het Spaanse Pamplona waar ook de T-Cross van de band loopt.