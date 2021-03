Nieuwe Skoda Fabia in beeld

Skoda heeft een compleet nieuwe generatie Fabia in de ontwikkelingskamers staan, een auto die de Tsjechen vandaag in ingepakt testkostuum weer op het digitale podium tillen.

Skoda trekt binnenkort het doek van de volledig nieuwe vierde generatie Fabia. Skoda heeft al eens een ingepakt exemplaar van zijn nieuwe Fiesta-concurrent laten zien en vandaag vuren de Tsjechen een reeks tijdens testwerk gemaakte foto's op de kijker af. Heel veel worden we er niet wijzer van, al biedt de informatie die Skoda over de op de foto's zichtbare aanhanger vrijgeeft, een interessant inkijkje in het testwerk.

Meer dan eens is achter een ingepakt testexemplaar van een nieuwe auto een aanhanger zichtbaar. Ook Skoda hangt een karretje achter de nieuwe Fabia, maar legt daarbij ook uit welk doel die aanhanger dient. Volgens Skoda remt de aanhanger z'n eigen wielen af op basis van input van de testrijders. Via deze weg vallen diverse rijomstandigheden, onder meer bergopwaarts rijden, te simuleren. Uiteraard is dit slechts een van de vele tests die de nieuwe Skoda Fabia ondergaat. De auto wordt onder meer getest bij temperaturen van -30 tot +45 graden celcius. Ook zegt Skoda de Fabia aan maar liefst 200 botsproeven te hebben onderworpen. Daarnaast wordt de werking van de airbags getest bij temperaturen van -35 tot zelfs 90 graden celcius. Skoda zegt in totaal zo'n 300 Fabia-plofzakken tot gecontroleerd tot 'ontploffing' te hebben gebracht.

De nieuwe Skoda Fabia maakt bij zijn generatiewissel kennis met het MQB A0-platform waar concerbroertjes Polo, Ibiza en Audi A1 al enkele jaren gebruik van maken. De nieuwe Fabia is 4,11 meter lang, 1,78 meter breed en 1,46 meter hoog. Zetten we 'm naast de huidige Polo, dan valt op dat de nieuwe Fabia 5 centimeter langer is. De wielbasis van de Fabia (2,56 meter) overtreft die van de Polo met één centimeter. Dat levert de Fabia onder meer een grotere bagageruimte op. De bagageruimte van de nieuwe Skoda Fabia heeft een inhoud van 380 liter. De Polo schopt het tot 351 liter. De nieuwe Fabia komt in Nederland beschikbaar met 95 pk en 110 pk sterke 1.0 TSI's. Op de internationale motorenlijst komen verder 65 pk en 80 pk sterke 1.0 MPi's én een 150 pk sterke 1.5 TSI te staan. Of die motoren ook in Nederland beschikbaar komen, zal nog moeten blijken.

