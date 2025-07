Deze Volkswagen Polo moet gered worden - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Volkswagen Polo bestaat dit jaar alweer 50 jaar en we gaan ook in deze rubriek daarom eens even flink ver terug in de tijd. Terug naar het begin. Ooit zag de Polo namelijk het levenslicht als een tot Volkswagen omgetoverde Audi 50. De Audi leek echter van meet af aan ontworpen met Wolfsburg in het achterhoofd, want met een VW-badge erop paste de auto keurig als klein broertje naast de net wat oudere Golf. Dit exemplaar uit 1977 heeft ook nog eens een kleurtje dat je op de Golf I regelmatig zag.

Helemaal vrij van roestbruine accenten is deze lichtgroene Polo overigens niet. De pre-GAIK-platen geven bovendien al wel een hint dat de auto ook niet nog vorige week de weg op is geweest. Nee, hier staat een auto met wat werk. Daar is de aanbieder ook eerlijk over. Die stelt dat de auto momenteel niet start en dat het hier gaat om een 'leuk hobbyproject'. In de basis lijkt de Polo inderdaad de moeite waard om er weer wat van te maken. Op de roest na staat hij er nog best leuk bij, zeker vanbinnen. Of het echter de vraagprijs van €3.699 waard is...