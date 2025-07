Skoda Enyaq Cargo: opladen én volstampen

Skoda heeft een nieuwe elektrische SUV met zeven zitplaatsen in het vat zitten, een model dat het boven de Enyaq positioneert. Tot die er is, is de Skoda Enyaq de grootste elektrische SUV die het merk in het aanbod heeft. Krap is die in geen geval. De bagageruimte meet 585 liter en wie de achterbank neerklapt, kan 1.710 liter aan spul meezeulen. Dat blijkt niet voor iedereen voldoende. Wie nog meer bagageruimte wil en simpelweg nooit iemand op de achterbank heeft, moet de Skoda Enyaq Cargo eens overwegen.

De Skoda Enyaq Cargo is een door de Engelse tak van Skoda en het lokale Strongs Plastic Products Ltd ontwikkelde bestelversie van de Skoda Enyaq. En niet zomaar van een Enyaq, hij is er vooralsnog enkel als Enyaq 85 en Enyaq 85X met vierwielaandrijving. De Cargo-versie is van zijn achterbank ontdaan en heeft een bagageruimte die van de inzittenden voorin is gescheiden middels een heus tussenschot met raampje. De bagageruimte zelf is afgewerkt met kunststof. Hoe groot de bagageruimte is, dat vermelden de Engelsen niet. Wel weten we dat de Enyaq Cargo speciaal voor de Engelse bedrijfswagenmarkt is ontwikkeld en dus vooral aan de regels voldoet die de lokale fiscus aan een bedrijfswagen stelt. Naar Nederland komt -ie dan ook niet en de Enyaq Cargo is enkel bedoeld voor zogenoemde fleet owners. Bedrijven met een flink wagenpark dus. Wie de Engelsen lief aankijkt, moet zijn of haar Enyaq misschien ook wel een make-over kunnen geven.

De Skoda Enyaq Cargo is niet de enige interessante bedrijfswagenversie van een personenauto die je in Nederland helemaal niet kopen kunt. Zo schreven we eerder over de Dacia Spring Cargo, Renault Zoe Van, Ford Fiesta Sport Van en de Dacia Duster Commercial die je daar kopen kon of kan.