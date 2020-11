Lamborghini Huracán STO is overtreffende trap

De Lamborghini Huracán STO laat zijn karakter al raden als we kijken naar de betekenis van de toevoeging STO. Dat staat namelijk voor Super Trofeo Omolagoto. Het is dus een homologatieversie van Huracán ST, een auto die je enkel op racecircuits zal tegenkomen. De Huracán STO gaat nog een stap verder dan z'n voorganger, de Huracán Performante. Hij is namelijk maar liefst 43 kilo lichter en moet dankzij de opvallende aerodynamische vleugels rondom én de immense achtervleugel nog harder tegen het asfalt gedrukt worden. Ook boven de motor is het een gevleugelde machine; daar zien we namelijk Veneno-achtige lamellen die ongetwijfeld ook voor extra neerwaartse druk moeten zorgen.

De 1.339 kilo wegende Huracán STO combineert die extra downforce en het lagere gewicht met een verder qua vermogen gelijk gebleven V10. Die ongeblazen 5,2-liter grote krachtbron levert in de STO nog steeds de bekende 640 pk en dat is uiteraard geen schande. Dankzij extremere koeling kan die z'n werk nog wat efficiënter doen dan normaal en in de extra lichte STO resulteert dat in spectaculaire cijfers. In drie seconden staat vanaf stilstand al 100 km/h op de teller en in negen seconden sprint je naar 200 km/h. De top van de Huracán STO ligt op 310 km/h. Hoewel het zeer indrukwekkend is, is ie daarmee nipt trager dan de Performante. Ongetwijfeld zal het heftigere vleugelwerk op de rechte stukken iets meer luchtweerstand opleveren, maar de STO moet het in de bochten uiteraard een klap beter doen dankzij maar liefst 53 procent meer downforce. Ook de carbon-keramische Brembo-remmerij komt hierbij ongetwijfeld goed van pas.

Hoewel de Huracán STO in de getoonde kleurencombinatie al lekker opvallend is, verzekert Lamborghini ons dat er voor ieder wat wils is. De STO kan namelijk door de 'Ad Personam' gedoopte personalisatie-afdeling geheel naar smaak worden samengesteld. Dan hebben we het zowel over verschillende kleurencombinaties aan de buitenkant als in het exterieur. Contrasterende stiksels en accenten of alcantara in een andere kleur, het moet allemaal mogelijk zijn. Dat drijft het prijskaartje uiteraard wel snel op, al ben je met een basisprijs van waarschijnlijk dicht tegen de 3 ton al niet goedkoop bezig.