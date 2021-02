Nieuwe Porsche 911 GT3

Wie niet helemaal bekend is met de Porsche 911 begint het ongetwijfeld te duizelen als alle uitvoeringen van het icoon de revue passeren. De in 2019 gepresenteerde 992-generatie is namelijk al in tal van smaken leverbaar. Kopers van een 911 kunnen zich in de Porsche-showrooms al even vergapen aan de Carrera, Carrera 4, Carrera S, Turbo en Turbo S. Nieuw is deze GT3, de sportiefste atmosferische 911 die je tot de komst van een nieuwe GT3 RS kunt kopen.

Hoewel de Porsche 911 Turbo en Turbo S met hun respectievelijk 581 pk en 650 pk 3.8 zescilinder boxermotoren de echte krachtpatsers zijn, is de nieuwe GT3 de meest dynamische van het stel. Die krijgt een motor die is afgeleid van die van de 911 GT3 R Endurance-racer, een blok dat eveneens in de nieuwe 911 GT3 Cup-racer ligt. Dat betekent in het geval van de actuele GT3 dat er achterin een 510 pk en 470 Nm sterke turboloze 4,0-liter zescilinder boxermotor zijn werk doet. De vermogenstoename bedraagt daarmee 10 pk en 10 Nm ten opzichte van zijn voorganger. Die cijfers komen kenners bekend voor, de gelimiteerde 911 Speedster uit 2019 had hetzelfde vermogen. De motor is dan ook bijna gelijk aan die auto, al kreeg hij wel een nieuw uitlaatsysteem, mede om aan alle emissie-eisen te voldoen. Als we spreken met Porsche GT-baas Andreas Preuninger geeft hij wel aan dat de 510 pk een bescheiden opgave van het daadwerkelijke vermogen is, iets wat we gewend zijn van Porsche. 520 ligt waarschijnlijk meer bij de realiteit. De redline ligt opnieuw op 9.000 tpm. In deze tijd is een atmosferische motor met dit vermogen een zeldzaamheid en het was volgens de man ook een opgave om aan alle wereldwijde emissie-eisen te voldoen. "We willen zo lang mogelijk doorgaan met een atmosferische motor voor de GT3 en we zullen het blijven doen zolang het ons lukt. De nieuwe EU-eisen van 2025 zijn een opgave, maar we zijn hier gewend om buiten de gebaande paden te denken om met oplossingen te komen." Een KERS- of hybride systeem zou kunnen helpen, maar dan zit je volgens Preuninger met een ander probleem. "Zoiets zorgt voor extra kilo's. En als er nu één eis bovenaan staat bij GT3-kopers is het dat er geen gewichtstoename is. Dus daar zitten we met een dilemma."

De nieuwe 911 GT3 krijgt een handgeschakelde zesbak, maar is ook verkrijgbaar met een PDK-automaat. De handgeschakelde variant legt 1.418 kilo in de schaal, de automaat is met een wagengewicht van 1.435 iets zwaarder. Het gemiddeld verbruik ligt, hoe irrelevant ook in dit segment, op 13,3 l/100 km. Een sprintje vanuit stilstand naar de 100 km/h is in 3,4 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 320 km/h. Kies je de 911 GT3 met automaat, dan moet je het met een verwaarloosbaar lagere topsnelheid van 318 km/h doen. De automaat geeft zeven verzetten vs acht in de Carrera's en de 911 Turbo en is gebaseerd op de bak uit de vorige generatie 911. Daarom heeft de auto ook geen klein pookje uit de 922 Carrera maar een grote hendel voor de automaat, waardoor je ook met de pook kunt schakelen en niet alleen met de flippers. "Dit was een persoonlijke eis", zegt Preuninger die duidelijk laat blijken dat hij (net als wij) geen fan is van het kleine pookje in de 992. "Als ik op de openbare weg rijd in een GT3 met PDK, schakel ik liever met de pook dan met de flippers, die laatste gebruik ik alleen op het circuit. En ik begrijp van klanten dat dat voor een groot deel van hen ook geldt. De nieuwe PDK met acht verzetten is ook zwaarder dan de zeventraps die wij gebruiken en die overdrive versnelling is toch niet nodig op een GT3."

Ringknaller

Dat zijn indrukwekkende cijfers, maar eigenaren van de vorige 911 GT3 worden er niet warm of koud van. Het is namelijk het circuit waarop de nieuweling vooral dankzij verbeterde aerodynamica zijn aangescherpte kwaliteiten etaleert. De 911 GT3 is namelijk de eerste productieauto met atmosferische motor die een ronde op de beruchte 20,8 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife in minder dan 7 minuten aflegt. Testcoureur Lars Kern beukte de jongste 911 GT3 in 6:59.927 minuten over de 'Ring'. De iets kortere 20,6 kilometer lange configuratie van de Nordschleife wist Kern in 6:55.2 minuten te bedwingen. Let wel, de 911 GT3 stond tijdens deze rondes op de optionele Michelin Sport Cup 2 R-banden. Dezelfde Lars Kern zette met de vorige 911 GT3 een tijd neer van 7:12,7 minuten. Die winst zit hem voor een zeer groot deel in de downforce, waar bij de 992 GT3 ontwikkeling extreem veel aandacht naar uitging. De bijzondere hangende 'zwanennek' spoiler is daar een opvallend kenmerk van.

Porsche Motorsport, de autosportafdeling van Zuffenhausen, heeft zich nadrukkelijk met de ontwikkeling van de auto bemoeid. Het mag dan ook geen verassing heten dat de nieuwe GT3 is doorspekt met techniek uit de racerij. Zo komt de ophanging aan de voorkant met zijn dubbele driehoekige draagarmen linea recta van de 911 RSR circuitracer. Ook de handmatig te verstellen achtervleugel en de uitbundige diffuser vinden hun oorsprong in die heftige raceversie van de 911. De voorklep is vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt kunststof, de ruitjes zijn van lichtgewicht glas gemaakt en ook het uitlaatsysteem is een vedergewicht. Het complete systeem met instelbare kleppen weegt slechts 10 kilo.

Niet alleen vanbuiten, ook vanbinnen komen de racegenen tot uiting, zij het in mindere mate. Porsche geeft de 911 GT3 een modus waarmee de klokken ter linker- en rechterzijde van de centraal geplaatste toerenteller informatie over onder meer bandenspanning, oliedruk, olietemperatuur, brandstofniveau en koelwatertemperatuur weergeven. Eveneens aan boord is een schakelindicator die uit gekleurde balkjes is opgebouwd.

Het is volgens Preuninger iedere keer een opgave om de uitgaande GT3 te vervangen, want dat zijn auto's die vaak al als perfect worden omschreven. "Daar lig ik zelf ook wel eens wakker van", lacht hij. "Maar we hebben een paar uitgangspunten. Sowieso is het nieuwe 992-platform natuurlijk ook weer beter zodat we meer ruimte hebben om ons ding te doen. Daarbij staat de algemene technische ontwikkelingen niet stil. De reden dat we voor de 'double wishbone' ophanging bij de vooras hebben gekozen is dat we met de oude set-up al aan de max zaten van wat we konden bereiken. Maar met nieuwe ophanging hebben we echt stappen kunnen zetten, de driveability van de auto is echt een enorme prestatie, de communicatie met de auto is beter je wordt nog meer betrokken bij het rijden."

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Porsche 911 GT3 is vanaf mei dit jaar leverbaar en heeft een Nederlandse vanafprijs van € 236.200. Die prijs valt nog behoorlijk op te schroeven als je de lekkernijen bestelt die Porsche Exclusive op de 911 GT3 aanbiedt. De auto is namelijk te voorzien van een volledig uit zichtbaar koolstofvezel vervaardigd dak. Ook koolstofvezel zijspiegelkappen zijn te bestellen, hetzelfde geldt voor donkerder uitgevoerde koplampen en dito achterlichten. Mogelijk breidt Porsche het leveringsgamma op termijn uit met een ingetogener ogende GT3 Touring Package-variant. Dat de 911 GT3 op termijn een knalharde GT3 RS en een extreme GT2 RS met een geblazen hart boven zich krijgt, staat in ieder geval wél vast. Ook geeft Preuninger aan dat er opnieuw een Touring Pack komt van de GT3: een versie waarbij het meeste spoilerwerk ontbreekt met een handbak, voor het meeste rijplezier op de openbare weg. Waarschijnlijk al voor de zomer. "Dit is een concept wat inmiddels een vaste plek verdient in onze line-up, het geeft ons bovendien de ruimte om de 'standaard' GT3 mét vleugel iets meer hardcore te maken, al moeten we dit natuurlijk balanceren met de nieuwe GT3 RS die zoals je zoals weet nog gaat verschijnen."