Vergelijking: Polestar 4, Nio ET5, BMW i4 en Volkswagen ID7

2024 lijkt het jaar te gaan worden van de uit de kluiten gewassen gestroomlijnde elektrische sedan met korte kont. En ja, de Volkswagen ID7 en BMW i4 zijn eigenlijk liftbacks, maar wat betreft algehele vorm en afmetingen hebben ze veel gemeen met de overige twee modellen die hier aan bod komen: Polestar 4 en Nio ET5. Ze zijn alle vier verkrijgbaar met verschillende aandrijflijnen en accupakketten. Voor deze vergelijking kozen we de varianten die het meeste met elkaar overeen hebben.

De Polestar 4, die het recentst werd gepresenteerd en dan ook als laatst op de markt komt, is aanvankelijk te bestellen als Long Range Single Motor en als Long Range Dual Motor, waarbij eerstgenoemde het voordeligst en het efficiëntst is. De 4 heeft als Single Motor een rijbereik van 'meer dan 600 km', een geïndiceerde vanafprijs van zo'n €60.000 en komt in 2024 op de markt.

Willen we daar een BMW i4 naast zetten, dan komen we uit bij de i4 eDrive40. Die uitvoering heeft een actieradius van 590 km, waar de i4 sinds kort eveneens verkrijgbaar is met een kleiner accupakket (de eDrive35), óf als krachtiger (en duurdere) M50. De Volkswagen ID7 spant wat bereik betreft de kroon en biedt als enige een variant die meer bereik biedt dan de hier behandelde uitvoering, de ID7 Pro. De ID7 is namelijk ook als Pro S met een actieradius van zo'n 700 km te bestellen, maar komt als Pro-zonder-S al ruim 600 km ver op een acculading.

Prijsstelling

We maken het viertal compleet met de Nio ET5, die in een later stadium ook te koop zal zijn met een dik 150-kWh accupakket. Nu is die auto nog met een batterij van maximaal 100 kWh te koop, waarmee-ie toch al flink duurder is dan de andere drie. Let wel: je kunt de Nio ET5 eveneens zonder accupakket kopen, waardoor de Chinese sedan juist flink goedkoper kan zijn. Dan dien je alleen wel €289 per maand te betalen voor de huur van een bij accuwisselstations omwisselbare accu.

Over die prijs van de Nio gesproken: voor €51.900 dan wel €72.900 krijg je altijd een complete auto, en een snelle bovendien. Als enige in deze vergelijking heeft de Nio twee elektromotoren, die ervoor zorgen dat de auto in 4 seconden naar de 100 km/h kan snellen. De BMW en Polestar hebben daar respectievelijk 5,6 en 7,4 seconden voor nodig, voor de Volkswagen geldt dat de sprintprestatiecijfers nog niet bekend zijn.

Ga er maar vanuit dat je bij BMW nog flink los kunt gaan op de optielijst. Bij Volkswagen en Polestar is dat iets minder sterk het geval, maar reken er bij die twee op dat er nog wel enkele duizenden euro's bovenop de vanafprijs komen eer je kunt spreken van een compleet exemplaar, waar de Nio dus altijd compleet is. De Nio komt daarbij, net als de Volkswagen ID7, later ook als stationwagon op de markt.

Noemenswaardigheden

Benieuwd hoe de vier zich op andere vlakken tot elkaar verhouden? Kijk dan eens aandachtig naar de tabel onderaan dit artikel. Daarin zie je dat er behoorlijk wat overeenkomsten, maar ook de nodige verschillen zijn. Zo lijkt de Volkswagen in ieder geval op papier het meest praktisch, aangezien de ID7 een grote en beter toegankelijke bagageruimte combineert met een efficiënte aandrijflijn en het laagste wagengewicht. Tegelijkertijd mag de Volkswagen wel de minste kilo's trekken en verwachten we dat de ID7 als Pro geen sprintkanon zal zijn.

De breedte van de Polestar 4 valt eveneens op. Voor een reguliere auto is een breedte van 2,14 welhaast ongehoord, en we kunnen ons voorstellen dat het voor sommigen een reden is om de auto te laten staan. Bijvoorbeeld als je vaak moet fileparkeren of in krappe parkeergarages komt. De actieradius van de vier is dan weer vrijwel identiek, waarbij we moeten vermelden dat de Nio een 100-kWh pakket behoeft voor een actieradius van krap 600 km, terwijl de ID7 ruim 600 km ver komt met een veel kleinere unit.

Algehele indruk

Om met wat minder meetbare onderwerpen af te sluiten, staan we kort stil bij de indruk die we krijgen van de vier EV's. De Polestar vervult zijn Chinese roots heel aardig met zijn strakke state of the art uiterlijk en Scandinavisch aandoende interieur, maar deelt zijn platform straks met auto's die waarschijnlijk een stuk lager in de markt geplaatst worden. Wat daarvan het gevolg is voor het rijgedrag, moeten we nog ondervinden. Verder is de Polestar wat zwaarlijvig, maar dat is bij vier waarden van toch al boven de 2.000 kg nauwelijks noemenswaardig.

De Nio kwam in de eerste test goed uit de bus en bewees zich al vlug als behoorlijk volwassen product - zeker gezien de leeftijd van het merk, dat al helemaal in Europa piepjong is. Hij is weliswaar wat minder efficiënt, maar leent zich op termijn door zijn accuwisseltechniek misschien wel het beste aan de veelrijder. Alhoewel; de Volkswagen ID7, die straks ook met een actieradius van 700 km verkrijgbaar is, kan er ook wat van. De Duitser is voor de liefhebbers van ratio misschien wel het interessantst (efficiënt, praktisch, niet-Chinees), maar kan uitstralingstechnisch dan weer het minst bekoren. Over de BMW kunnen we tot slot kort zijn: die wil je niet, óf juist wel - en dat weet je portemonnee dan ook. Heel grote steken laat hij verder niet vallen.

Welke verschillen tussen de vier vallen jou het meeste op, welk model zou jij als vijfde aan dit vergelijk toevoegen en welke verdient volgens jou de voorkeur?