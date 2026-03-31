De Volkswagen ID7 doet het lang niet gek in Nederland en wij begrijpen best waarom. Ons duurtestexemplaar is een ouderwets lekkere auto en in een landschap vol SUV-achtigen valt de ID7 zeker als Tourer positief op. Het kan echter altijd beter, weten ze ook bij Volkswagen. Daarom pakt het merk nu een paar ergernissen aan, waaronder de knoppen op het stuur. Bij de ID7 zijn dat tot nu toe overgevoelige sliders en touch-knopjes, maar Volkswagen stapt nu ook bij dit model over op fysieke knoppen. Daarnaast is er een verbeterde versie van het Travel Assist-systeem, dat nu ook verkeerslichten herkent.

De ID7 profiteert ook voor het eerst van 'one pedal driving' en kan dus zonder de rem te gebruiken helemaal tot stilstand komen. Nieuwe software zorgt volgens Volkswagen voor meer bedieningsgemak en maakt het bovendien mogelijk om je telefoon als sleutel te gebruiken. Tot slot is er een vehicle-to-load-functie, zodat de inmiddels bijna spreekwoordelijke airfryer ook in deze auto van stroom kan worden voorzien. Eet smakelijk!

Maar wacht, er is meer. Een nieuwe basis-aandrijflijn is logischerwijs in alles minder dan we tot nu toe gewend zijn van de ID7, maar maakt de auto ook goedkoper dan we tot nu toe mogelijk achten. Het gaat om een versie met een 59 kWh-accu. Die gunt zijn stroom aan een elektromotor met een vermogen van 204 in plaats van 286 pk. Volkswagen belooft een nog altijd zeer behoorlijke actieradius van maximaal 474 kilometer voor deze goedkoopste ID7, die met een vanafprijs van €43.990 mooi wel even €5.000 goedkoper is dan de vorige instapversie.

Die 77 kWh-versie met 286 pk is er uiteraard ook nog en kost hetzelfde als voorheen. Nog meer? Kan ook, dankzij een 86 kWh-versie die het tot 703 kilometer moet kunnen volhouden. Die aandrijflijn is er echter niet in combinatie met het eenvoudigste uitrustingsniveau en komt je mede daardoor op minimaal €56.990 te staan. Tot slot is er de vierwielaangedreven en 340 pk sterke GTX, die €63.990 moet opbrengen. Voor alle prijzen van reeds bestaande versies geldt hetzelfde: ze zijn ongewijzigd en een Tourer kost €1.000 extra.