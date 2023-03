Nio ET5 ook als elektrische stationwagon

In de markt voor een elektrische stationwagon? Onthoud Nio dan even. De Chinese fabrikant komt op basis van de ET5 met een elektrische stationwagon!

De MG 5 Electric was de eerste elektrische stationwagon in Europa, maar lang heeft die relatief praktische MG het rijk niet alleen. Opel komt met een elektrische Astra Sportstourer, de Peugeot e-308 SW ligt in het verschiet en Volkswagen lijkt op termijn met een Variant van de nog te onthullen ID7 te komen. Hoewel dat niet allemaal concurrenten van elkaar zijn, wordt het segment van de elektrische 'wagon' opeens veel drukker. Nio haakt aan. AutoWeek kan je namelijk de eerste foto's van de stationwagon op basis van de elektrische Nio ET5 laten zien.

De afgelopen maanden heeft AutoWeek je een heel stel nieuwe elektrische modellen van Nio getoond, waaronder de EC6 en de ES6 waarvan we de foto's en de eerste informatie opdoken in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie. Daaruit hebben we deze stationwagon opgedoken. De Nio ET5 'Wagon' - of 'Shooting Brake' als je die term prefereert voor een gelikt gelijnde stationwagon - meet 4,79 meter in de lengte, is 1,96 meter breed en 1,5 meter hoog. Daarmee heeft hij exact dezelfde afmetingen als de de ET5 zoals je die nu alleen als sedan kent. Dat maakt van de Nio ET5 Wagon geen pakezel, al zorgt de grotere laadklep wel voor meer laadgemak.

Hoewel de achterzijde van de nieuwe ET5 Wagon enigszins doet denken aan die van de Porsche Taycan Sport Turismo is de boel gewoon netjes overgoten met de designsaus die Nio over al zijn modellen giet. Wel wijkt de vorm van de achterlichten af van die op de ET5 Sedan. Het op de foto's zichtbare exemplaar heeft volgens zijn registratiegegevens een 204 pk sterke elektromotor op de vooras en een exemplaar van 286 pk op de achteras. Die aandrijflijn kennen we van de ET5 Sedan en wordt in die auto gecombineerd met een 75-kWh of 100-kWh accupakket en levert hem een actieradius op van achtereenvolgens 445 en 580 kilometer. In thuisland China krijgt deze nieuwe ET5-variant in ieder geval concurrentie van de Zeekr 001, die op termijn eveneens naar Europa moet komen.