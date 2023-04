Polestar 4: 600 kilometer bereik en 'goedkoper' dan Polestar 3

Maak kennis met de Polestar 4. De 4 is de vierde auto van Polestar en zijn derde EV. Hoewel zijn naamgeving anders doet vermoeden, staat de splinternieuwe Polestar 4 niet boven de 3. Hij nestelt zich namelijk tussen de Polestar 2 en de Polestar 3 in en komt tot maar liefst 600 kilometer ver op een volle accu.

Highlights Polestar 4

Tussen Polestar 2 en Polestar 3

Duidelijke Precept-invloeden

Tot 544 pk en 600 kilometer bereik

Indicatieprijs van €60.000

Begin 2024 in Nederland

De 'modelnamen' die Polestar zijn modellen geeft, wijzen niet op de plaats die de auto's in de pikorde van het merk innemen. Hoewel de vorig jaar onthulde Polestar 3 wel boven de Polestar 2 staat, kijkt de Polestar 4 die in dit artikel een hoofdrol vervult níet op de Polestar 3 neer. In zowel letterlijke als figuurlijke zin niet. De Polestar 4 is namelijk in elk opzicht een maatje kleiner dan de 3 en wordt ook wat prijsstelling betreft onder die SUV gepositioneerd.

Polestar omschrijft de 4 als een model met de aerodynamica van een coupé en de binnenruimte van een SUV. Met zijn gelikte vorm en vlug aflopende daklijn heeft de Polestar 4 ondanks zijn bodemspeling van 16,6 centimeter en het feit dat hij optisch is overladen met de nodige cross-elementen niet direct een SUV-achtige uitstraling. Hoe dat komt? Vooral door de meer gestrekte vorm en de opvallend lage neus. Maar hoe groot is de Polestar 4 dan, en hoe verhoudt hij zich tot de 2 en 3?

Afmetingen en basis

Waar de Polestar 3 net als de Volvo EX90 op het door Volvo ontwikkelde SPA2-platform staat en de Polestar 2 gebruikmaakt van de door Volvo en Geely ontwikkelde CMA-basis, troont de Polestar 4 op het modulaire SEA-platform van Geely. Varianten van die platformfamilie vind je onder auto's als de Lotus Eletre, maar ook onder de Smart #1, de dit jaar te onthullen Volvo EX30,de Smart #3 én de Zeekr X. De Polestar 4 is 4,84 meter lang, maar liefst 2,14 meter breed en 1,54 meter hoog. Dat maakt hem een kleine 25 centimeter langer, maar ook 7 centimeter lager dan de Polestar 2. De Polestar 3 overtreft beide modellen in zowel lengte als hoogte. Bijzonder is dat de wielbasis van de Polestar 4 op één millimeter na 3 meter beslaat terwijl de grotere Polestar 3 een ruimte centimeter minder tussen zijn voor- en achteras heeft.

Niet verrassend kun je achterin de Polestar 4 heel wat kwijt. De bagageruimte achterin slokt 500 liter op. Gooi je de achterbank plat, dan kun je voor 1.536 liter verstouwen. De bagageruimte voorin - de zogenoemde frunk - heeft een inhoud van een bescheiden 15 liter.

Design

Net als het ontwerp van de Polestar 5 is dat van de 4 duidelijk geïnspireerd op dat van de Precept Concept uit 2020. Sterker nog, de Polestar 4 lijkt er bijzonder sterk op. Zowel de vorm van de bumper als die van de over twee lagen uitgesmeerde maar desondanks dicht tegen elkaar geplaatste koplampunits lijken op die van de Precept Concept. Maar er is meer. Kijk maar eens naar de vorm van de raampartij, de 'heupen' en de achterzijde. Je ziet het goed: de Polestar 4 heeft net als het studiemodel waar hij sterk op is geënt geen traditionele achterruit. Sterker nog, hij heeft helemaal geen achterruit.

In plaats van een conventionele binnenspiegel heeft de Polestar 4 op de bekende plek een display waarop de beelden worden weergegeven die de hoog op de bips geplaatste en naar achteren toe gerichte camera maakt. Wil je vanuit de bestuurdersstoel toch de passagiers op de achterbank in de gaten houden? Dat kan, met een druk op de knop functioneert het scherm namelijk als traditionele spiegel.

De Polestar 4 heeft in de portieren verzonken handgrepen, frameloze zijruiten en krijgt van zijn scheppers altijd een groot glazen panoramadak mee dat optioneel elektrochromatisch valt te verduisteren. Dat de Polestar 4 sterk op de Precept Concept lijkt heeft ook tot gevolg dat Polestars nieuwkomer optisch sterk verwant is aan de Polestar 5 die voor volgend jaar op de rol staat. De Polestar 5 wordt meer nog dan de 4 een laag, gestrekt model en komt een plek boven de 4 te staan.

Interieur en gadgets

De werkplek van de Polestar 4 doet denken aan die van de 3, al heeft Polestars jongste een sterker omhoog lopende middentunnel en een horizontaal georiënteerd infotainmentscherm dat een diagonaal heeft van maar liefst 15,4 inch. In de 3 schroeft Polestar juist een verticaal scherm. Op het grote display draait Android Automotive OS. Dat door Google ontwikkelde systeem gaat hand in hand met applicaties als Google Maps, Google Play en Google Assistant. Geen zorgen: het systeem kan gewoon met Apple CarPlay overweg. Een tweede maar met een diagonaal van 10,2 inch beduidend kleiner scherm zit op de stuurkolom en fungeert vooral als digitaal instrumentarium. Polestar topt de 4 verder af met een head-up display dat een ruim 37 centimeter grote projectie voor de bestuurder kan toveren.

Passagiers achter in de Polestar 4 hebben verstelbare rugleuningen en kunnen via een display tussen de voorstoelen het lokale klimaat regelen. Polestar past in de 4 onder meer uit PET-flessen herwonnen materiaal toe. In de vloermatten is materiaal uit gerecyclede visnetten verwerkt.

Optioneel levert Polestar een Harman Kardon-audiosysteem met twaalf luidsprekers en een 1.400 Watt-versterker. Voor wie z'n trommelvliezen de allerbeste ervaring gunt, kan aan elk van de twee voorstoelen twee extra speakers toevoegen wat het totaal aantal luidsprekers op zestien stuks brengt.

Uiteraard stampt Polestar de 4 vol met passieve en actieve veiligheidssystemen en dus is de nieuwe EV rijkelijk voorzien van camera's en sensoren. De Polestar 4 heeft een radar, twaalf ultrasone sensoren en maar liefst twaalf camera's waarvan er eentje de bestuurder in de gaten houdt. Polestar 4 benadrukt dat deze geen opnames maakt, maar enkel de oog- en hoofdbewegingen van de bestuurder volgt om mogelijke vermoeidheid waar te nemen.

Tot 600 kilometer elektrisch

Traditiegetrouw komt de Polestar 4 beschikbaar met verschillende aandrijflijnen met een enkele of twee elektromotoren. Met achter- of met vierwielaandrijving dus. Voorlopig belicht Polestar alleen de Long Range-versies, maar het feit dat het die smaken zo noemt wijst er op dat er later ook Standard Range-versies komen. Een lichtgewicht is de Polestar 4 natuurlijk niet. Afhankelijk van de gekozen versie legt hij 2.232 tot 2.351 kilo in de schaal.

De Polestar 4 Long Range Dual Motor heeft twee samen 544 pk en 686 Nm sterke elektromotoren. In 3,8 tellen stampt deze krachtigste versie zich naar een snelheid van 100 km/h. In de bodem zit een 102 kWh (94 kWh bruikbaar) groot accupakket dat deze motorversie een WLTP-bereik van tot 564 kilometer oplevert. Als Long Range Dual Motor heeft de Polestar 4 een adaptief onderstel. De topsnelheid van deze sterkste versie bedraagt 200 km/h.

De Polestar 4 Long Range Single Motor heeft een 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor die de achterwielen bedient. Ook deze Long Range-variant heeft een 102-kWh accu en met zijn enkele elektromotor perst de Polestar 4 daar een actieradius uit van tot 600 kilometer. De Polestar Long Range Single Motor speert in 7,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 180 km/h. Afhankelijk van de gekozen versie staat de Polestar 4 op 20- tot 22-inch lichtmetaal.

Een leeg accupakket is met tot 200 kW vol te persen met nieuwe stroom. Een warmtepomp is standaard en Vehicle-to-load-(V2L)-technologie maakt het mogelijk om ook andere apparaten op te laden. Handig op vakantie. Ook handig op vakantie: de Polestar 4 Long Range Single Motor mag tot 1.500 kilo trekken, de Long Range Dual Motor zelfs 2.000 kilo.

Pakketten

Prijzen van de Polestar 4 hebben we nog niet, al weten we wel al waar je straks voor kunt bijbetalen. Zo komt de 4 beschikbaar met Plus Pack en Plus Pro Pack geheten pakketten waarvan die tweede onder meer het elektrochromatische panoramadak, in carrosseriekleur uitgevoerde wielkastranden en meer sfeerverlichting naar de Polestar 4 brengt. Ga je voor het Nappa Pack, dan krijg je nappa-lederen bekleding met stoelen die naast een ventilatiefunctie ook een massagefunctie bieden. Het Pilot Pack brengt Pilot Assist naar de Polestar 4 en wie het Performance Pack aanvinkt, krijgt 22-inch lichtmetaal, krachtigere Brembo-remmerij, een sportiever afgesteld onderstel en goudkleurige afwerking van de remklauwen en veiligheidsgordels.

Nederland

De Polestar 4 komt eerst in China op de markt waar hij in november dit jaar voor het eerst van de band loopt. Begin 2024 moet de Polestar 4 in Europa op de markt komen. Voor de Europese markt geeft Polestar een indicatieprijs op van €60.000.

Meer Polestar

Polestar heeft namelijk meer nieuwe modellen in de pijplijn zitten, waaronder de Polestar 5 en 6. Die eerste lijkt een concurrent van auto's als de Porsche Taycan te worden, de tweede wordt een elektrische cabriolet.