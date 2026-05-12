De Polestar 3 is grondig vernieuwd, maar de Polestar 4 wordt niet vergeten. Ook die is tegen het licht gehouden en krijgt zelfs een nieuwe naam. Hij heet voortaan: Polestar 4 Coupé.

De Polestar 4 is vernieuwd. Hij heet voortaan Polestar 4 Coupé en net als bij de Polestar 3 heten de diverse uitvoeringen en versies net even anders. De Long Range Single Motor heet voortaan simpelweg Polestar 4 Coupé Rear Motor. De Long Range Dual Motor gaat als Polestar 4 Coupé Dual Motor door het leven en de Long Range Dual Motor Performance heet voortaan Polestar 4 Dual Motor met Performance Pack. Dat laatste is opmerkelijk. De topversie van de Polestar 3 verloor juist het 'Pack'-deel van zijn naam.

De Polestar 4 Coupé is volgens de fabrikant scherper en comfortabeler dan de Polestar 4 was, onder meer dankzij aanpassingen aan de dempers en de komst van nieuwe stabilisatorstangen. Aan de aandrijflijnen verandert niets. De Rear Motor is 272 pk sterk en heeft een 100 kWh accu die een bereik van 620 kilometer mogelijk maakt. De Dual Motor biedt vierwielaandrijving, 544 pk en een actieradius van 590 kilometer. Topversie Dual Motor met Performance Pack is net zo krachtig.

Er is nu een groot technisch verschil tussen de Polestar 3 en Polestar 4. De Polestar 4 heeft namelijk nog de oude elektromotoren, de oude accu's en 400 V boordspanning. We verwachten dat de Polestar 4 op termijn dezelfde grondige update ondergaat als de Polestar 3. De Polestar 4 Coupé Rear Motor kost €59.800, de Dual Motor mag vanaf €63.800 mee naar huis. Vink je het Performance Pack aan, dan kom je op een prijs van €70.000.