Toyota houdt vast aan sedans

Niet alleen in Europa, maar ook in gigantische automarkten als die van China en de Verenigde Staten winnen cross-overs en SUV's aan populariteit. Hoewel pick-up trucks als de Ford F-150, Ram 1500 en Chevrolet Silverado in de Verenigde Staten nog altijd ruimschoots de best verkochte auto's zijn van het land, zijn sinds enkele jaren niet meer de Toyota Camry en Honda Accord, maar de Toyota RAV4 en Honda CR-V de populairste 'gewone' personenauto's van het land. Ter illustratie: in 2010 was bijna 39 procent van alle nieuw verkochte auto's een traditionele sedan. Vorig jaar lag het aandeel van sedans in de nieuwverkopen op zo'n 22 procent. Ford besloot in 2018 al dat het de traditionele sedans en hatchback nagenoeg volledig uit zijn modellengamma zou knippen om zich volledig toe te leggen op de verkoop van SUV's, pick-ups, bedrijfswagens en de Mustang. Ook Fords luxemerk Lincoln heeft over enkele maanden geen enkele vierdeurs sedan meer op de menukaart staan. General Motors, dat bekend stond om zijn brede aanbod modellen en carrosserievarianten, biedt wat sedans betreft sinds het afzwaaien van de Chevrolet Cruze en de Buick Regal (onze Insignia) alleen nog de op leeftijd rakende Chevrolets Sonic (sedanversie Spark), Malibu en Impala aan. Het lijkt gedaan met de sedan, maar daar denkt Toyota toch echt anders over.

Volgens de Amerikaanse tak van Toyota omarmt het volop de populariteit van cross-overs, pick-ups en SUV's, maar blijft het merk tevens volop inzetten op sedans. Dat heeft onder meer te maken met het steeds kleiner wordende sedanaanbod in de Verenigde Staten, gecombineerd met het gegeven dat Toyota nog altijd een grote vraag naar sedans ziet. "Het is opvallend hoe veel vraag er nog is voor sedans," zegt Cynthia Tenouse, vice president van Toyota's Amerikaanse marketing- en communicatieafdeling, in een verklaring. "We verwachten dat er in de Verenigde Staten dit jaar een potentiële sedanmarkt is van maar liefst 4 miljoen auto's. We krijgen graag zoveel mogelijk van die markt in handen." Van de pak 'm beet 2,1 miljoen auto's die Toyota vorig jaar in de Verenigde Staten verkocht, waren er bijna 770.000 sedans. Volgens Tenhouse liet de Amerikaanse sedanklant bij Toyota in 31 procent van de gevallen een sedan van het merk bij de dealers achter. Met meer keuze op sedangebied, denk onder meer aan nieuwe uitvoeringen, speciale edities en nieuwe vierwielaangedreven varianten, hoopt Toyota meer kofferbak-klanten naar de dealers te kunnen lokken.

Aanbod

Overigens is Toyota niet de enige fabrikant die voorlopig vast lijkt te houden aan de sedan, al zijn het wel vooral de van origine Aziatische merken die de conventionele vierdeurs in leven houden. Op sedanvlak heeft Toyota in de Verenigde Staten de Yaris (Mazda 2 Sedan), Corolla, Camry, Avalon, Mirai en de Prius (liftback) op de menukaart staan. Hyundai verkoopt er de Accent, Elantra en Sonata en zustermerk Kia heeft onder meer de Rio Sedan, Forte, K5, Stinger, Cadenza en K900 op de prijslijsten staan. Ook bij Nissan valt er wat sedans betreft nog voldoende te kiezen. Zo kun je er in de Verenigde Staten bij het merk aankloppen voor de Versa, Sentra, Altima en Maxima. Ook Honda heeft met de Civic Sedan, Insight, Accord en Clarity een prima sedanaanbod. Ook Aziatische luxemerken als Lexus en Genesis hebben een uitgebreid sedanaanbod. Mitsubishi heeft in de Verenigde Staten slechts één sedan in de aanbieding: de Mirage G4 (Space Star Sedan). Merken als BMW, Audi en Mercedes-Benz hebben ook nog steeds een uitgebreid sedanaanbod in The States.