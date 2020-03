Hyundai Verna onder het mes

Net als veel andere merken houdt Hyundai er internationaal gezien een moeilijk te doorgronden modellengamma op na. Zo verkoopt het de Accent in diverse markten met andere modelnamen, lokale versies die op uiterlijk vlak nog weleens van elkaar willen verschillen. Vandaag werpen we een lichtje op de Verna, een compacte sedan waarvan de Indiase variant nu is gefacelift.

Hyundai's internationale modellengamma bevat onder meer de Accent, een compact model dat - afhankelijk van de markt - beschikbaar is als hatchback, sedan en als stationwagen. Hoewel de auto in onder meer in de Verenigde Staten de bekende naam Accent op zijn achterste draagt, gaat de auto in onder meer China als Verna en in Rusland als Solaris door het leven. Die Russische Solaris werd eerder dit jaar gefacelift en ook de Chinese Verna ging niet lang geleden onder het mes. Tijdens die bijpuntsessie kreeg de Chinese Verna een sterk van de Solaris en Accent afwijkende voor- en achterzijde aangemeten. Hiermee speelt Hyundai in op de smaak van de Chinese consument, een strategie die Hyundai al hanteerde bij het ontwikkelen van de Chinese versie van de Tucson en van de Santa Fe. In dit artikel komt opnieuw een gefacelifte Verna aan bod, ditmaal niet de Chinese, maar de Indiase variant.

Hoewel de compacte sedan in India en in China dezelfde naam dragen, lijkt de Indiase Verna na zijn facelift echter zeer sterk op de meest recente versie van de al genoemde Russische Solaris. De Indiase Verna, die dus rechtsgestuurd is, profiteert van dezelfde nieuwe verlichting, grille en bumpers die Hyundai al op zijn Russische familielid toepaste. De Indiase Verna wordt rondom echter rijkelijk voorzien van chroomkleurig kunststof. Het glimmende zilverkleurige materiaal wordt toegepast in de grille, in de bumpers en aan de onderzijde van de raampartij.

De oude atmosferische 1.4 en 1.6 worden uit de leveringslijst geknipt en maken onder meer plaats voor een eveneens atmosferische 1.5, een viercilinder die 115 opwekt en die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Deze motor moet de hier bekende 1.0 T-GDI boven zich dulden, een 120 pk sterke driecilinder die te koppelen valt aan een zeventraps automaat. Dieselen kan met een 115 pk sterke 1.5 CRDi. De uitgaande versie van de Verna wisselt in India vanaf zo'n € 7.300 van eigenaar. De prijs van de vernieuwde Verna is nog niet bekend.

Vorig jaar gingen in India 28.190 Vernas over de toonbank, 34 procent minder dan de 42.605 exemplaren die er in 2018 werden verkocht. Die verkoopdaling valt de Verna zelf niet volledig aan te rekenen. In India werden vorig jaar 2,9 miljoen auto's verkocht, dik 12 procent minder dan in 2018. Daarnaast heeft de Verna last van de komst van de Venue, een compacte cross-over waar vorig jaar maar liefst 70.443 klanten voor aanklopten bij de Hyundai-dealer. In India neemt de Verna het onder meer op tegen de Honda City, een op de Jazz gebaseerde sedan waar in India vorig jaar 28.696 exemplaren werden verkocht, 32 procent minder dan in het jaar ervoor.