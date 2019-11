Dít is de gefacelifte Mitsubishi Space Star

Onlangs stuurde Mitsubishi een eerste teaserafbeelding de wereld in waarmee het merk de komst van een bijgewerkte Space Star aankondigde. Kort daarvoor dook al een foto op van een Space Star met een nieuwe snuit. Die gemoderniseerde versie ziet vandaag officieel het levenslicht.

De Mitsubishi Space Star, die in 2013 op de markt verscheen, werd in 2015 al eens gefacelift , maar nu gaat het design andermaal op de schop. De herziene oorzijde is overgoten met het Dynamic Shield-design , wat we al kannen van de Outlander en de Eclipse Cross. Niet alleen zijn de van ledtechniek voorziene koplampen nieuw, ook de grille, bumpers en motorkap zijn ingrijpend op de schop genomen. Achterop monteert Mitsubishi gewijzigde verlichting én aangescherpt bumperwerk. In de achterlichten is een uit led-bestaande L-vorm waar te nemen.

De wijzigingen die Mitsubishi in het interieur doorvoert, zijn minder ingrijpend. Overigens is niet alleen de Space Star, of Mirage zoals hij buiten Europa veelal heet, gefacelift. Ook de sedanversie van de auto is op de snijtafel gelegd. Dat model draagt weer namen als Attrage of Mirage G4 en kent in Mexico een broertje in de vorm van de Dodge Attitude.

Mitsubishi spreekt over de komst van nieuwe, zacht aanvoelende materialen en her en der is een knop uit andersoortig kunststof vervaardigd. Het infotainmentscherm heeft een diameter van 7-inch. Mitsubishi spreekt vooralsnog niet over technische vernieuwingen. De huidige Space Star is in Nederland leverbaar met een 71 pk 1.0 en een 80 pk 1.2 liter benzinemotor. Schakelen gebeurt met een handgeschakelde vijf-versnellingsbak óf met een CVT.