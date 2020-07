Facelift voor Toyota Camry

Toyota heeft de Camry een facelift gegeven. Voorheen had dergelijk nieuws voor de Europese consument weinig waarde, maar aangezien de sedan sinds vorig jaar ook(weer) in ons land wordt aangeboden is het toch zeker interessant.

In Europa voelt de Camry nog als een zeer recent model. Dat komt omdat de auto pas vorig jaar op de Europese markt werd geïntroduceerd. In de Verenigde Staten draait de achtste generatie Camry al mee sinds 2017 en dus is het niet gek dat Toyota de bijgewerkte Camry ook in dat land - waar het jaren de best verkochte personenauto was - presenteert. Het in dit artikel genoemde nieuws heeft dan ook betrekking op de Amerikaanse versie van de Camry.

Toyota levert de Camry in Nederland alleen met de bekende Hybrid-aandrijflijn, maar in de Verenigde Staten is de sedan ook met conventionele vier- en zescilinder benzinemotoren te koop. Die benzineversies zijn in The States in tal van uitvoeringen leverbaar, waaronder de sportief ogende XSE. Voor het eerst is ook de Camry Hybrid als die excentrieker uitgedoste XSE te bestellen. Alle Camry's, en dus ook de in de Verenigde Staten leverbare XLE-uitvoering die optisch enigszins vergelijkbaar is met de hier geleverde Hybrid, krijgen een enigszins aangepast front.

De bovenste koelopening waarin het Toyota-logo is ondergebracht, behoudt zijn vorm, maar moet het voortaan zonder de in de grote onderste grille stekende 'snavel' doen. Die onderste grille vult de daardoor vrijgekomen ruimte erboven op. Aan de zijkant van het rooster plaatst Toyota twee chroomkleurige uitlopers. Als sportief uitgedoste XSE heeft de Camry - en nu dus ook de Camry Hybrid - een meer uitgesproken front. De grote onderste opening is opgedeeld in diverse vakken en de grille erboven is een stuk groter en is wél voorzien van de 'snavel'. Toyota zet in de Verenigde Staten verder nieuwe lakkleuren en nieuwe lichtmetalen wielen op de leveringslijst.

Ook vanbinnen is er nieuws. Waar de Camry momenteel een in de middenconsole geïntegreerd 8-inch display heeft, staat het scherm in de bijgewerkte Camry min of meer los op het dashboard. Het scherm is te krijgen in de maten 7- en 9-inch en het systeem erachter kan voortaan overweg met onder meer Apple CarPlay en Android Auto. Minstens zo interessant is de introductie van Toyota Safety Sense 2.5+, de nieuwste versie van Toyota's uitgebreide pakket veiligheidssystemen. Het omvat verbeterde versies van systemen als Pre-Collision System. De adaptieve cruisecontrol is voortaan in staat om de Camry volledig tot stilstand te brengen. Zodra de voorligger gaat rijden, wordt ook de Camry weer in beweging gezet. Wel zo prettig in de file. De adaptieve cruisecontrol is gekoppeld aan de verkeersbordherkenning en past er automatisch de snelheid op aan.

Toyota voert in de Verenigde Staten kleine technische wijzigingen door op de hier niet leverbare vierwielaangedreven Camry AWD en ook de eveneens hier niet leverbare sportieve topversie, de TRD, wordt op detailniveau aangescherpt.

Informatie voor de Europese en Nederlandse markt volgt waarschijnlijk in een later stadium. Het is aannemelijk dat in ieder geval een deel van de bovenstaande noviteiten ook op de voor onze markt bestemde Camry wordt geïntroduceerd.