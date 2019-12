Kia K5 beter belicht

Medio november schoof Kia in thuisland Zuid-Korea de hagelnieuwe K5 naar voren, een auto die voor Europa mogelijk interessanter is dan hij lijkt. Vandaag geven de Koreanen meer informatie over de gelikt gelijnde sedan vrij.

De Optima die je nu nog bij Kia kopen kunt, loopt op zijn laatste benen. Het in 2015 geïntroduceerde model, waarvan alleen de Sportwagon nog uit voorraad valt te bestellen, gaat in Zuid-Korea en China als K5 door het leven. In Zuid-Korea is medio november een nieuwe K5 gepresenteerd en dat betekent natuurlijk dat we hier in feite kijken naar de opvolger van onze Optima. Kia geeft nu de eerste technische details vrij.

De Kia K5 meet 4,9 meter in de lengte en daarmee is hij 5 centimeter langer dan zijn voorganger, onze Optima. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,85 meter en ook dit is zo'n 5 centimeter meer dan bij de auto die hij vervangt. De breedte van de K5 blijft met 1,86 meter gelijk. Wel is -ie 2,5 centimeter lager dan zijn voorganger. Ook op technisch vlak is de nieuwe K5, die stukken gelikter oogt dan de huidige Optima, een interessante nieuwkomer.

Op de internationale motorenlijst zet Kia namelijk een brede mix motoren. Zo is de K5 in de Verenigde Staten en in Zuid-Korea straks leverbaar met een 1.6 T-GDI met variabele kleptiming. De geblazen viercilinder levert 180 pk en 265 Nm koppel. Andere motoren waar Kia melding van maakt zijn onder meer een 152 pk en 192 Nm sterke atmosferische 2,0-liter viercilinder, een 2.0 die 160 pk en 196 Nm levert én een atmosferische 2.5 die 194 pk en 246 Nm ophoest.

Voor meer pk-pret zorgt de K5 GT, een sportief ingestelde variant met een 290 pk en 422 Nm sterke geblazen 2.5 in zijn wulpse neus. Met die krachtcentrale sprint de K5 in 6,6 tellen naar 100 km/h. Deze 2.5 T-GDI is gekoppeld aan een nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling. De overige blokken zijn standaard aan een zes- of achttrapsautomaat geschroefd, de handbak behoort bij de K5 tot het verleden. Van het bestaan van een diesel lijkt geen sprake meer. Wél komt er weer een plug-in hybride versie, maar de specificaties van deze aandrijflijn houdt Kia nog even onder de pet. Leuk gegeven: de K5 is voor het eerst ook met vierwielaandrijving leverbaar!

Binnenste

Bij een nieuwe generatie K5 hoort natuurlijk ook een volledig nieuwe werkplek. Achter het stuur monteert Kia een 12,3-inch digitaal instrumentarium, maar dit is uiteraard niet het enige display waar de Koreanen mee schermen. Centraal op het dashboard staat namelijk - tegen betaling - een 10,25-inch infotainmentscherm dat optisch overloopt in de digitale tellerbak. Het interieur, met onder meer een nieuw en aan de onderzijde afgeplat stuurwiel, oogt op deze foto's dankzij de houtafwerking, het tweekleurige leer en de sfeerverlichting optisch hoogwaardiger dan dat van de vorige K5/Optima. Volgens Kia is het materiaalgebruik eveneens van een hoger niveau. Wie de nieuwe K5 met achttraps automaat bestelt, krijgt een ronde keuzeknop op de middentunnel om de transmissie mee aan te sturen. K5's met de zestraps automaat moeten het met een klassieke, nogal forse keuzehendel doen.

Op veiligheidsgebied profiteert de K5 van het Advanced Driver Assistence Systems-pakket. Onder deze noemer zijn systemen als Forward Collision Assist, dodehoekdetectie, een 360-graden camera, uitgebreide parkeerhulp met zijwaarts kijkende camera's, adaptieve cruisecontrol, lane assist en Highway Driving Assist ondergebracht.

Of en wanneer de K5 naar Nederland komt als opvolger van de Optima, is nog niet duidelijk. We zijn in afwachting van een reactie van Kia Nederland.