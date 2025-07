We zijn al over de helft van 2025, maar nu pas is bekend welke auto in 2024 wereldwijd de populairste was. De winnaar: de Toyota RAV4. Dat lees je goed: niet de Tesla Model Y!

De Tesla Model Y was in 2022 én in 2023 de bestverkochte auto ter wereld. Een hattrick wordt het niet voor de Model Y, want in 2024 was de Toyota RAV4 de best verkochte auto ter wereld. Dat blijkt uit cijfers van data-analist Jato Dynamics. Daarmee heeft de Toyota RAV4 zijn oude stek weer terug. In 2021 was de RAV4 ook al de populairste auto ter wereld.

Er verlieten in 2024 wereldwijd maar liefst 1.187.000 exemplaren van de Toyota RAV4 de showroom. Bijna 1,19 miljoen exemplaren dus, 11 procent meer dan in 2023. Daarmee wist de RAV4 de Tesla Model Y nipt voor te blijven. Daarvan zijn vorig jaar 1.185.000 stuks verkocht, slechts 2.000 minder dan van Toyota's SUV. Van de Model Y zijn in 2024 drie procent minder exemplaren verkocht dan in 2023.

In de rest van de top 10 komen we naast de RAV4 nog eens vier modellen van Toyota tegen. De immer populaire Corolla Cross - die in China Frontlander heet - eindigde op plek drie met 859.000 verkochte exemplaren.

De Corolla Cross voelt de hete adem van de Honda CR-V (Breeze) in zijn nek. Die staat met 854.000 stuks op plek vier. De derde Toyota claimt de vijfde positie: de Toyota Corolla Sedan. Daarvan zijn vorig jaar 697.000 exemplaren verkocht, dat waren er wel 11 procent minder dan in 2023. Op plek zes staat de Hilux. Het werkpaard was in 2024 goed voor 617.000 verkochte exemplaren. Ook dat waren er minder dan in 2023. Op plek zeven staat de in de Verenigde Staten niet aan te slepen Ford F-150 met 595.000 registraties. De laatste Toyota in de Top 10 is de Camry waarvan 593.000 stuks zijn verkocht. De Tesla Model 3 voegt zich achter de Camry en staat met 560.000 verkochte exemplaren op plek negen. De Model 3 deed het in 2024 aanzienlijk (+10 procent) beter dan in 2023. De BYD Qin - een in Nederland niet leverbare sedan(-familie) van BYD - sluit de top 10 af.

Bestverkochte auto's ter wereld - 2024