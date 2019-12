Pick-ups blijven in de Verenigde Staten mateloos populair

De jaarlijkse verkoopstatistieken van de Verenigde Staten zijn altijd interessant, maar op de cijfers van 2019 moeten we uiteraard nog even wachten. Net als in de jaren ervoor stond Fords F-serie in 2018 met 909.330 verkochte exemplaren op de eerste plek van de jaarlijkse verkoop-top-10, gevolgd door de Chevrolet Silverado en Ram (1500, 2500 en 3500) met respectievelijk 585.581 en 536.980 verkochte exemplaren. De eerste échte personenauto kwam binnen op plek vier: de Toyota RAV4, waarvan er 427.170 over de toonbank gingen. Pick-ups zijn in de Verenigde Staten niet aan te slepen, iets wat een merk als Tesla ook in de richting van zo'n gigant met open laadbak heeft bewogen. Uit cijfers van Jato Dynamics blijkt dat tussen modeljaar 2010 (vierde kwartaal 2009) en september 2019 maar liefst 14,6 procent van de nieuw verkochte auto's in de Verenigde Staten een pick-up was. Ter illustratie: het gemiddelde aandeel van pick-ups ligt in deze periode internationaal gezien op 3,7 procent.

Terwijl in 2010 in de Verenigde Staten 13,1 procent van de verkochte auto's een pick-up was, ligt dat percentage dit jaar al op 16,8 procent. Het aandeel hatchbacks lag in 2010 nog op 7,0 procent, maar is in 2019 afgezakt naar 4,8 procent. Pijnlijker is de afname van het aandeel sedans. Waar in 2010 nog 38,9 procent van de verkochte auto's een traditionele sedan was, ligt dat percentage dit jaar op 22,1 procent. Het SUV-segment profiteert hiervan. In 2010 was 27,3 procent van de verkochte auto's een SUV, dit jaar ligt dat percentage op maar liefst 46,8.

Jato Dynamics maakt speciaal melding van de F-150, al jaren de populairste auto van de Verenigde Staten. Tussen modeljaar 2010 en september van dit jaar werden er maar liefst 5,2 miljoen exemplaren van verkocht. Als F-150 een losstaand automerk zou zijn, zou hij in de wereldwijde verkoopstatistieken van de afgelopen tien jaar op plek negen binnenkomen en daarmee een plekje opeisen tussen Kia (5,4 miljoen stuks) en Subaru (4,9 miljoen stuks). De toegenomen populariteit van pick-ups is opvallend te noemen, omdat de prijzen van pick-ups in de Verenigde Staten de afgelopen tien jaar harder zijn gestegen (met 35,1 procent ten opzichte van 2010) dan die van andere carrosserievarianten. Zo werden SUV's de afgelopen tien jaar 'slechts' 16,4 procent prijziger. De hogere prijzen houden onder meer verband met de uitrusting van pick-ups, die steeds completer en hoogwaardiger wordt. De gemiddelde cilinderinhoud van pick-ups is in tien jaar tijd afgenomen van 5,0 tot 4,9 liter. Daarentegen nam het gemiddelde laadvermogen over die periode toe van 827 tot 992 kilo.

In ons deel van de wereld spelen pick-ups een veel kleinere rol. De full-size exemplaren als de F-150 en Silverado vinden hun weg via de grijze export naar Nederland en worden dan ook veelal zakelijk gereden. Kleinere pick-ups als de Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara en Mitsubishi L200 zijn hier - onder meer door de hoge bpm - tevens geen verkooptoppers.